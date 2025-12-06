精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
HUAWEI Pura 70 國際版迎來重要更新：正式解鎖 VoLTE 與 VoWi-Fi 高清通話!
華為正針對國際市場的 Pura 70 系列旗艦手機，推送一項重要系統更新，主要為用戶解鎖兩項關鍵的通話增強功能，分別是 VoLTE 及 VoWi-Fi 高清通話能力!
本次更新中引入的 VoLTE 及 VoWi-Fi 均基於互聯網技術，能為用戶提供更清晰、連接更快速的通話服務。兩者運作於不同網絡，VoLTE 透過 4G/LTE 流動網絡進行通話，允許用戶在通話同時高速使用數據服務；而 VoWi-Fi 則讓用戶在手機信號微弱但連接 Wi-Fi 的環境下，例如室內深處或地下室，依然能夠穩定地撥打及接聽電話。
據了解，華為已開始向國際版 Pura 70 系列手機推送這項新的 EMUI 系統更新。除上述兩項高清語音通話功能外，是次更新亦同時優化了特定情境下的系統穩定性，旨在讓設備運行更流暢穩定。
用戶可留意軟件更新，版本號為 EMUI 14.2.0.228，更新包大小約為 1.6GB。詳細更新日誌如下：
通話
為特定電信商啟用 VoLTE 及 VoWi-Fi 高清語音通話功能。
改善特定情境下的通話體驗。
系統
提升特定情境下的系統穩定性。
目前尚未確定華為會否將此功能擴展至其他型號的設備。不過，部分相容的華為手機用戶，或有望在未來推出的 EMUI 更新中獲得這些新功能。
其他人也在看
大韓航空將與韓亞航空、Jin Air、Air Busan 和 Air Seoul 一同升級全機隊使用 Starlink Wi-Fi
韓國的大韓航空及同系航空公司，宣布最快預計於 2026 年第三季開始提供 Starlink 飛機衛星上網服務。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
歐盟委員會對 X 處以 1.4 億美元罰款，因藍色勾選標誌具誤導性
歐洲委員會（EC）今日對自 2024 年開始的調查作出裁決，對社交媒體平台 X 處以 1.2 億歐元（約 $1 […]TechRitual ・ 1 天前
義大利研究發現：只要「蝙蝠俠」在場，路人主動行善率大幅提升？
DC 漫畫中最著名且人氣也最高的英雄，肯定就是高譚市的億萬富翁、黑暗騎士「蝙蝠俠」，在夜晚中守護著整個城市，是許多反派的惡夢。而有趣的是，最近一項研究指出，蝙蝠俠的威嚇力似乎在現實中也有用，只要「蝙蝠俠在現場」，就會增加人們做善事的頻率。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple 高層人事變動，設計副總裁 Alan Dye 離職前往 Meta，Steve Lemay 接任
Apple 的高層人事變動頻繁。上個月，一名重要的 iPhone Air 設計師離職，現在根據 Bloombe […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 2025 假日更新功能介紹及缺失項目分析
Tesla 最近宣布了 2025 年假日更新的功能，包括多項既實用又有趣的新功能TechRitual ・ 1 天前
OnePlus 15R 發佈前確認電池容量為 7,400 mAh，支援 80W SuperVOOC 快充
OnePlus 將於 12 月 17 日發佈 15R 手機，同時還會推出 Pad Go 2 和 Watch L […]TechRitual ・ 1 天前
HONOR Magic8 RSR 曝光！已獲國內 3C 認證；最快農曆年前現身、雙 3D 生物認證，這功能大提升
具 S8E Gen5 跟 200MP 夜間長焦等強勁配置的 HONOR Magic8 Pro 手機，港版已正式上市且反應良好；系統頂配機至 HONOR Magic8 RSR 手機，則於早前在國內曝光並已獲 3C 認證。Mobile Magazine ・ 1 天前
Apple 高管集體跳船？自研晶片核心人物 Johny Srouji 或另謀高就
Apple 近期似乎正在經歷 Tim Cook 時代最嚴重的高層震盪，在過去十天內，密集傳出了高管離職、退休、跳槽的消息。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
vivo S50 系列即將發佈，後背設計曝光，配備方形三攝模組及「Confession White」配色
vivo S50 系列預計將於本月在中國發佈。雖然該公司尚未公布具體發佈日期，但已開始對外釋放手機的相關資訊。 […]TechRitual ・ 1 天前
境外間諜政府機關周邊設WiFi 圖監控涉密人員
【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。on.cc 東網 ・ 18 小時前
豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB
文章來源：Qooah.com 豪威集團在投資者互動平台傳來重磅消息，其全新推出的 OV50R CMOS 圖像傳感器已正式出樣，預計將於 2026 年第一季度啓動量產。 作為業界領先的圖像傳感器產品，OV50R 採用 1/1.3 吋光學格式，搭載 5000萬像素規格，像素尺寸達 1.2µm。該傳感器表現尤為突出，實現了單次曝光影片及預覽功能高達 110 dB 的超高動態範圍，這一成績得益於豪威集團第二代 TheiaCel 技術的加持。同時，4 倍感光度設計賦予其出色的暗態拍攝能力，即使在低光環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。 它支援四合一像素合併技術，可實現 120 fps 的 1250 萬像素輸出以及 60 fps 的 4K 三通道 HDR 拍攝，滿足用戶對高幀率、高清晰度影片錄製的需求。此外，通過雙模擬增益（DAG）HDR 和傳感器內裁切變焦功能，該傳感器還能完成高品質 8K 影片錄製。100% 覆蓋的四相位檢測（QPD）自動對焦技術，則確保了拍攝過程中的快速精准對焦。 相較於上一代 1.2µm LOFIC OV50K，OV50R 在功耗控制上實現了顯著提升，功耗降低約 20%，在保障系Qooah.com ・ 1 天前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 2 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 14 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選即成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉直選雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前