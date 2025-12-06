HUAWEI Pura 70 國際版迎來重要更新：正式解鎖 VoLTE 與 VoWi-Fi 高清通話!

華為正針對國際市場的 Pura 70 系列旗艦手機，推送一項重要系統更新，主要為用戶解鎖兩項關鍵的通話增強功能，分別是 VoLTE 及 VoWi-Fi 高清通話能力!

本次更新中引入的 VoLTE 及 VoWi-Fi 均基於互聯網技術，能為用戶提供更清晰、連接更快速的通話服務。兩者運作於不同網絡，VoLTE 透過 4G/LTE 流動網絡進行通話，允許用戶在通話同時高速使用數據服務；而 VoWi-Fi 則讓用戶在手機信號微弱但連接 Wi-Fi 的環境下，例如室內深處或地下室，依然能夠穩定地撥打及接聽電話。

據了解，華為已開始向國際版 Pura 70 系列手機推送這項新的 EMUI 系統更新。除上述兩項高清語音通話功能外，是次更新亦同時優化了特定情境下的系統穩定性，旨在讓設備運行更流暢穩定。

用戶可留意軟件更新，版本號為 EMUI 14.2.0.228，更新包大小約為 1.6GB。詳細更新日誌如下：

通話

為特定電信商啟用 VoLTE 及 VoWi-Fi 高清語音通話功能。

改善特定情境下的通話體驗。

系統

提升特定情境下的系統穩定性。

目前尚未確定華為會否將此功能擴展至其他型號的設備。不過，部分相容的華為手機用戶，或有望在未來推出的 EMUI 更新中獲得這些新功能。