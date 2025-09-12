Huawei Pura 80「價細」登場！可變光圈+潛望式長焦鏡頭，旗艦級拍攝體驗

風林火山10.1香港內地上映 金城武演型爆富二代
Huawei Pura 80系列除了有高階的Pura 80 Ultra外，另一型號Pura 80也不能忽視。該手機配備可變光圈主鏡頭與潛望式長焦鏡頭，配合吸引的定價及首發優惠，擁有極高的性價比。
Pura 80機背採用「釉色天成」設計，絲絨玻璃帶來啞光光澤與細膩觸感，並提供金、白及黑三色選擇。機身則用上直角邊框，並支援IP68及IP69防水防塵。手機搭載2,760 x 1,256解像度的6.6吋 LTPO OLED熒幕，支援1 - 120Hz自適應刷新率、1,440Hz高頻PWM調光及300Hz觸控取樣率，表面以第二代崑崙玻璃覆蓋，比傳統玻璃提供20倍的耐摔能力。
Pura 80配備1,300萬像素廣角自動對焦前置鏡頭。
機背採用「釉色天成」設計，絲絨玻璃帶來啞光光澤與細膩觸感。
相機系統由四鏡頭組成，包括有可變光圈的5,000萬像素超聚光主鏡頭。
機頂設有紅外線埠，可透過內置應用程式變成智能遙控器。
Pura 80採用Kirin 9010S處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試得分接近116萬，能流暢應付不同類型的使用需要。手機電池容量為5,170mAh，支援66W有線及50W無線Huawei SuperCharge快充，更支援Wi-Fi 7、藍牙5.2、NFC與紅外線遙控功能。
機身右側設有音量鍵和整合指紋辨識的電源鍵。
USB Type-C介面設在機底，支援66W有線及50W無線快充。
Pura 80設有雙SIM卡插槽，提供雙卡雙待功能。
縱使Pura 80是同系列的入門型號，可是仍有強勁的攝力。相機系統由四鏡頭組成，包括5,000萬像素超聚光主鏡頭，支援f/1.4–f/4.0可變光圈及OIS光學防震，另設支援OIS光學變焦的 1,200 萬像素潛望式長焦、1,300 萬像素超廣角，以及150萬像素多光譜通道紅楓原色鏡頭。此外，Pura 80也設有自動對焦功能的1,300萬像素廣角前置鏡頭，方便自拍需要。
Pura 80 的拍攝功能與同系列 Pura 80 Ultra 看齊，提供多種拍攝模式。
手機提供不同AI修圖功能，繼有AI 消除、最佳表情等。
Pura 80採用Kirin 9010S處理器，安兔兔測試得分接近116萬。
23.jpg –
Pura 80的超聚光主鏡頭，拍攝相片的質素媲美一系列旗艦手機。
Pura 80 的拍攝功能與同系列 Pura 80 Ultra 看齊，提供夜景、人像、專業、慢動作及超級微距等多種拍攝模式。手機提供不同AI 修圖功能，繼有移除圖片中不需要元素的AI消除、優化合照的最佳表情等。
總結
Pura 80功能配置均衡，影像表現出色，適合預算有限但重視拍攝體驗的用戶選購。雖然手機定價已屬合理，但Huawei仍推出首發優惠，即日至10月31日於指定地點購買，可享$600預購折扣，並獲贈價值$1,549的Huawei FreeBuds Pro 4真無線耳機，實際只需三千多元即能入手，性價比突出。
作業系統：EMUI 15
處理器：Kirin 9010S 2.5GHz八核
記憶體：16GB RAM / 256GB ROM
顯示屏：2,848 x 1,276像素，6.6吋多點觸控LTPO OLED
制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42
通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2
鏡頭：1,300萬像素廣角（前置） / 5,000 萬像素超聚光 + 1,300萬像素超廣角 + 1,200萬像素潛望式長焦 + 150萬多光譜通道紅楓原色（後置）
其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 指紋感應器
電池：內置5,170mAh
體積：157.7 x 74.4 x 8.2毫米
重量：211克
售價：$5,488
查詢：Huawei 8128 8810
作者：徐帥
自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。
