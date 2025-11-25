關注

HUAWEI Pura 80 系列大鋪有平！入場唔駛 4 千 3、一方法可慳達 $3,400

隨著 11 月即將完結，不少廠家「雙 11」促銷活動即將結束，但仍想執平貨用家，可留意有連鎖大鋪提供尾班車購物著數，人氣靚相王 HUAWEI Pura 80 系列全線將以優惠價開賣，入場價不到 4 千 3 港元，相當吸引。

是次 HUAWEI Pura 80 系列由衛訊香港官方網店提供，由即日起至 11 月 28 日（週五）期間，可以優惠價入手全線三款港版 HUAWEI Pura 80 系列手機。

其中港版 12+256 配置 HUAWEI Pura 80 手機，將以優惠價 $4,288 開賣（原價 $5,488），勁減 $1,200 港元、能以不到 4 千 3 價格入手。

另外 12+512 配置 Pura 80 Pro 將以優惠價 $5,988 開售（原價 $7,688），可享 $1,700 港元折扣優惠；

16+512 儲存 Pura 80 Ultra 則以 $8,488 優惠價上架（原價 $10,988），減幅更高達 $2,500 港元。

除享優惠價入手 Pura 80 系列，據衛訊 Facebook 專頁資訊，Trade in 舊機可減 $500、以指定信用卡簽賬再享達 $400 回贈，最高可享達 $3,400 優惠。

Mobile Magazine 短評：文中又提到指定期間輸入雙 11 優惠碼可獲達 $181 折扣，另外入手 Pura 80 Pro 及 Ultra 機型，再送 FreeBuds Pro 4 耳機（價值 $1,549）。

