HUAWEI Pura 80 香港將開始預購，即減HK$600，再送1500蚊耳機

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 香港終端今天正式推出了 HUAWEI Pura 80，HUAWEI Pura 80設計簡約，更符合年輕用戶的時尚審美，且影像系統方面也有足夠的誠意，對於注重影像表現的用戶又新增了一個選擇。HUAWEI Pura 80 有 12GB RAM + 256GB ROM 版本，顔色有絲絨金、絲絨黑及絲絨白三個配色可選。

HUAWEI Pura 80 將於9月8日開始預購，官方建議零售價係 HK$5488， 10月31日或之前購買可以即減HK$600，再贈送 FreeBuds Pro 4 耳機(價值HK$1549)。

外觀方面，HUAWEI Pura 80 採用直屏設計，貫徹系列一直以來的標志性風格，鏡頭依然是風向標幾何形狀，背面使用絲絨玻璃，啞光質感。

規格方面，HUAWEI Pura 80 使用新一代 HUAWEI X-True Display，屏幕搭載第二代昆侖玻璃，耐摔能力能夠提升 20倍，峰值亮度最高能達到 2800nit，支援 1-120Hz 自適應刷新率。HUAWEI Pura 80 配備 5170mAh 大容量電池，支援 66W 有線充電、50W 無線充電以及HUAWEI SuperCharge 超級快充。

影像方面，HUAWEI Pura 80 搭載了 5000萬像素超聚光主鏡頭（支援F1.4 – F4.0可變光圈和 OIS 光學防抖） 、XMAGE 150萬多光譜通道的紅楓原色鏡頭（更真實還原色彩）、1300萬像素超廣角鏡頭（支援 F2.2 光圈）、1200萬像素潛望式鏡頭（支援 F3.4 光圈和 OIS 光學防抖）。

AI 功能方面，HUAWEI Pura 80 支援 AI 修圖，其中 AI 消除功能可以抹除圖片中不需要的元素。用戶在圖庫中編輯照片即可進入相應功能，AI 消除系統還會有「智選」及「手動」兩種方式供選擇。