Charlie Kirk中槍亡　回顧31歲保守派新星冒起歷程

HUAWEI Pura 80 Ultra 港版即日起 ，正式支援天通及北斗衛星通訊!

HUAWEI 今日為最新攝影旗艦港版 Pura 80 Ultra 推出 OTA 升級，升級新版本後將正式支持天通衛星通訊及北斗衛星短訊服務!

港版 HUAWEI Pura 80 Ultra 用戶將陸續會收到版本號 15.0.0.140 的 OTA 升級，升級後用戶可於系統內使用天通衛星通訊及北斗衛星短訊服務。

用戶只需要於空曠地方，在 Pura 80 Ultra 上啟用”天通衛星通訊” 再向西南方就可直連衛星撥出電話。

天通衛星通訊及北斗衛星短訊服務，可令參加攀山、極限活動及郵輪旅行而身處高山、森林及公海等沒有流動網絡覆蓋的偏遠地區，客戶仍可與外界保持連繫；又或因山火、洪水等突發天災而導致局部地區網絡中斷，亦可於緊急或需要發送訊息。

