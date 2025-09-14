HUAWEI Pura 80 Ultra 港版推送升級，新增雙星通訊，從此通訊無缺

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己
文章來源：Qooah.com
HUAWEI 面向香港用戶推送了 Pura 80 Ultra 機型的系統更新，版本號為 EMUI 15.0.0.140（C636E3R2P3）。本次升級主要對通信性能做出優化，並在安全方面引入了2025年9月的補丁，進一步提升了系統的安全防護能力。
Sky 在完成該版本更新後，發現手機新增了對衛星通信功能的支援。相關界面顯示，Pura80 Ultra 目前可同時支援天通衛星通信及北斗衛星消息。用戶不僅可以通過天通衛星網絡進行通話和收發短信，還能借助北斗衛星系統接收和發送短信，極大增強了在無地面網絡環境下的通信能力。
HUAWEI Pura 80系列今年7月22日在香港發佈，共包括 Pura 80 Pro 和 Pura 80 Ultra 機型，後續9月8日還推出 Pura 80。
