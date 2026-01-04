HUAWEI Pura 90系列攜超大電池首發，Pura X2 摺疊屏第2季到來

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
文章來源：Qooah.com
根據博主 @定焦數碼 近日爆料，華為新款闊摺疊屏手機 Pura X2 的上市時間將晚於直屏旗艦 Pura 90系列。後者預計會率先發佈，延續以往的更新節奏；而 Pura X2 則可能要等到2026年第二季度才會亮相。
作為 Pura X 的後續機型，Pura X2 將繼續採用獨特的橫向摺疊設計，展開後可提供接近平板電腦的大屏體驗。這款手機預計搭載與 Mate80 系列同源的 Kirin 9030 處理器，採用全新的9核架構。影像系統方面，它可能配備紅楓四鏡組合，包括 5000萬像素主鏡、4000萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭，以及一顆150萬像素多光譜通道紅楓原色攝像頭。
Pura 90系列也同樣值得關注。該系列在續航上預計有顯著提升，標準版電池容量可能達到 7000mAh，Pro 版則有望搭載 7500mAh 電池，並支援 100W 有線快充和 50W 無線充電。兩款機型屏幕尺寸分別為 6.58吋和 6.87吋，均採用窄邊框設計，進一步提高了屏佔比，在橫屏觀看時能減少字幕遮擋。
此外，Pura 90 標準版將升級為第二代崑崙玻璃，頂配版則會採用玄武鋼化崑崙玻璃。第二代崑崙玻璃憑借納米微晶結構，抗摔性能比普通玻璃更強。性能方面，Pura 90系列同樣搭載 Kirin 9030 處理器，配合全新鴻蒙 HarmonyOS 6.0 操作系統，體驗上會有進一步提升。
