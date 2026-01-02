HUAWEI Pura 90 雙長焦規格曝光，200MP 鏡頭成最大亮點!

據數碼博主「DigitalChatStation」最新爆料，HUAWEI Pura 90 系列預計將延續其標誌性的「雙長焦鏡頭」設計理念，但在傳感器規格上迎來重大突破。新機或將放棄以往採用相同像素規格的方案，改為搭載一枚用戶期待已久的 200MP 高像素長焦鏡頭，並輔以一枚 50MP 傳感器，共同提升變焦與微距拍攝能力。

消息指出，HUAWEI 目前正在為 Pura 90 系列測試這套雙長焦系統。其中，200MP 鏡頭將成為 HUAWEI 旗艦手機在長焦領域的一次重要升級，有望顯著提升遠攝畫質的清晰度與細節。而另一枚 50MP 傳感器，則預計會沿用類似 Mate 80 系列的技術，進一步強化中近距離的變焦與微距拍攝表現。據悉，兩枚傳感器目前仍處於測試階段，若進展順利，將於 2026 年隨 Pura 90 系列正式亮相。

此次爆料顯示，HUAWEI 並未如部分傳聞所說放棄雙長焦路線，而是持續深化該技術。回顧近年發展，HUAWEI 今年已在 Pura 80 Ultra 上首次引入了「雙潛望鏡頭」結構，將一枚 50MP 超大傳感器長焦與一枚 12.5MP 大傳感器超長焦鏡頭集成於同一模組，並採用可切換機制。隨後在 Mate 80 Pro Max 及 Ultimate 上，則升級為雙 50MP 微距長焦與超長焦組合，實現了最高 12.4 倍的光學品質變焦能力。

若 Pura 90 系列確實配備 200MP 長焦鏡頭，將標誌著 HUAWEI 在手機長焦攝影技術上的又一次重要迭代，預計為用戶帶來更出色的遠攝與特寫拍攝體驗。有關這兩枚傳感器的具體規格、光圈及變焦範圍等細節，仍有待官方進一步公布。