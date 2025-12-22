宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
HUAWEI Pura 90 Pro 傳配超大電池，容量有望超越 Mate 80？
近日有關 HUAWEI Pura 90 系列的電池配置傳出最新消息，據知情人士透露， Pura 90 Pro 有可能配備超過 6000mAh 的大容量電池。若消息屬實，這將是華為首次在 Pura 系列旗艦機型中採用如此高容量的電池方案。
根據爆料資訊，Pura 90 系列在機身設計上將進一步追求輕薄化。標準版 Pura 90 的厚度預計為 7.9mm，而 Pura 90 Pro 更是可能僅有 6.9mm。這種「大電池、薄機身」的設計方向，顯示華為在電池技術與結構工程方面正在取得新的平衡。
回顧華為過往的產品策略，大容量電池主要配置於Enjoy系列機型。今年推出的首款 Air 手機便已搭載 6500mAh 電池。而 Mate 80 系列相較於 Mate 70 Pro+ 的 5700mAh，也將電池容量提升至 6000mAh。這些發展跡象表明，華為正逐步將大電池技術擴展至更高階的產品線，試圖在旗艦機的續航表現上追近同業水準。
目前華為產品線中，Nova 15 系列也即將登場，這款次旗艦機型在電池方面的配置同樣值得觀察。隨著消費者對手機續航能力的要求日益提高，各大廠商都在電池技術與機身空間之間尋找最佳方案。
從技術角度來看，要在更薄的機身內放置更大容量的電池，需要電池能量密度提升與內部結構的重新設計。這不僅涉及電池本身的技術進步，也考驗著廠商在散熱管理、電路布局與機身強度等方面的整體規劃。
