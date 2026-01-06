HUAWEI Pura X2 闊屏細摺將於今年第二季發佈！傳排於 Pura 90 系列之後、但「這功能」將獲加強？

盛傳 Apple 首款摺屏 iPhone Fold 手機，將採用與主流市場不同的寬比例螢幕設計；但其實市場早就有 HUAWEI Pura X 細摺，已應用了 16:10 比例主屏且備受好評。

此前曾有傳 HUAWEI 今年將發表闊摺屏手機 Pura X2 作為系列後繼產品，最新消息傳出裝置或排期至 Pura 90 系列推出後方面向市場。

相關資訊來自數碼博主「定焦數碼」，其在微博帳號指 Pura X2 發佈時間或於 Pura 90 之後、排期「比較遲」，如預實或要待今年第二季方有進一步資訊。

至於機身配置方面，Pura X2 似乎會加強前鏡拍攝表現，消息人回應網友提問時指，其與 Pura 90 在會在前鏡增設紅櫥原色鏡頭，加強輸出相片質素。

Mobile Magazine 短評：考慮到今年 Apple 推出 iPhone Fold 成數頗高，故今年摺屏手機市場或迎來前所未有熱烈景象，可預期更多款式在未來日子推出。

