Huawei Watch 5 10周年紀念版發佈，Watch GT 6 推出新顏色選擇

華為近日在中國發佈了 Nova 15 系列，同時也推出了 Watch 5 十周年紀念版，並為 Watch GT 6 增加了新的顏色選擇。華為 Watch 5 十周年紀念版配備了特別的尼龍編織複合材料表帶，上面印有「10 Years」的標誌，表冠上也可以找到相同的標誌。

這款特別版的規格與標準版 Watch 5 相同，提供 46mm 和 42mm 的表殼尺寸選擇。智能手錶配備 LTPO AMOLED 顯示屏，並具備藍寶石玻璃保護。它配有 X-Tap 感應器，能提供多項健康數據，包括 ECG、PPG 及 HRV，並且支持 eSIM，擁有超過 100 種運動模式。根據官方資料，該手錶在始終開啟顯示的情況下可持續使用 5 天，而在省電模式下則可使用長達 11 天。

廣告 廣告

華為還為 41mm 的 Watch GT 6 發佈了新的顏色選擇，現已推出「冰藍」色款，此外還有漂浮白、流動紫、幻影黑和鞍棕色可供選擇。新顏色的 Watch GT 6 配備了氟橡膠表帶，硬體方面與其他顏色選項保持一致。41mm 型號配備 1.32 吋 AMOLED 顯示屏及 TrueSense 健康系統，據稱可提供長達 7 天的電池續航。

至於價格方面，Watch 5 十周年紀念版的 42mm 型號售價為人民幣 2,799 元（約 $399 / HK$ 3,110），而 46mm 型號的售價為人民幣 2,899 元（約 $410 / HK$ 3,198）。另外，冰藍色的 Watch GT 6 41mm 型號售價為人民幣 1,488 元（約 $210 / HK$ 1,638）。新顏色將於 1 月 1 日在中國上市，而 Watch 5 十周年紀念版則已可立即購買。

推薦閱讀