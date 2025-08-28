胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
HUAWEI Watch D2 即將推出「預約量度血壓」功能!
近日 HUAWEI 於官方 X 平台發佈一則新預告，宣佈即將為 HUAWEI Watch D2 推出「預約量度血壓」功能，讓用戶可根據個人需要，自訂每日量度血壓的時間，進一步提升穿戴裝置的使用體驗。
HUAWEI 在貼文中提到：「前所未有地定制您的血壓追踪體驗」，預示着這項新功能將為用戶帶來更個人化的健康管理方式。所謂「預約量度血壓」，即用戶無需再手動啟動每次量度，只需預先設定好時間，HUAWEI Watch D2 便會自動在指定時間進行量度，就像設定鬧鐘或日曆提醒一樣簡單。
這項功能特別適合經常忘記定期檢查健康狀況的用戶。只需在 HUAWEI Watch D2 上進行簡單設定，選擇每天量度血壓的時段，之後便可專注於自己的工作或生活，手錶會自動完成餘下的操作。
自動化排程量度不僅可減少用戶遺忘檢查的情況，還能有效節省裝置的電量消耗，同時讓血壓管理更輕鬆省時。據悉，HUAWEI 很可能於 9 月 19 日的 Watch GT 6 系列發佈會上正式推出這項功能。
HUAWEI Watch D 系列一直以「醫療級裝置」著稱，更是首款將血壓監測功能融入僅 2 吋錶身中的穿戴裝置。去年，HUAWEI 推出升級型號 Watch D2，不僅外觀更時尚，健康監測功能也更先進。除了基本血壓量度外，更支援「動態血壓監測」，可進行 24 小時自動監測，無論用家身在何處、甚至睡眠期間，也能持續追蹤血壓變化。
如今，HUAWEI 進一步將此功能升級，透過「預約量度血壓」讓用戶可設定每日固定時間自動記錄血壓，為健康管理帶來更大便利。
