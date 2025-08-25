Huawei Watch GT 6 的戶外運動模式首次曝光

華為即將於 9 月 19 日在巴黎舉行活動，正式發佈 Watch GT 6 系列，恰好是 GT 5 系列推出一周年。今天，該公司分享了新手錶的首個預告片。

這段短片展示了騎自行車、自由潛水、越野跑、滑雪和高爾夫等運動。這些運動並不算新穎，華為 GT 5 已支持超過 100 種運動模式，包括為跑者提供的地圖路徑和跑步姿勢分析。值得一提的是，高爾夫主要是 GT 5 Pro 的特色，該版本擁有超過 15,000 張高爾夫球場的 3D 預覽。不過，這一代的重點似乎會放在運動方面。

如果訪問發佈倒計時頁面，可以確認這一點以及更多信息。該頁面突出了三個要點：先進的戶外運動、“超長”電池壽命和定位精度。

預告片未附帶具體規格，但根據 Digital Chat Station 的消息，華為 Watch GT 6 將有兩個型號，分別為 41mm 和 46mm。較小的型號將提供金色、紫色、棕色、白色和黑色，而較大的手錶則有灰色、棕色、銀色、鈦金屬、綠色和黑色可供選擇。

