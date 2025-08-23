一號戒備信號至少維持至周日上午 9 時
HUAWEI Watch GT 6 系列智能手錶確認於 9 月 19 日巴黎登場!
備受全球智能穿戴裝置用家期待的 HUAWEI Watch GT 6 系列，其發佈日期終於獲得官方確認！ HUAWEI 近日於社交平台 X上正式公佈，將於歐洲時間 9 月 19 日在法國巴黎發佈。
雖然帖文內文未有直接提及 Watch GT 6 系列的名稱，但配圖中清晰展示了兩款設計迥異的智能手錶側面剪影，此舉無疑是正式預告了全新 Watch GT 6 系列即將登場，與去年 Watch GT 5 系列的發佈時間點完全吻合。
回顧去年的發佈日程，HUAWEI 正是在 9 月 19 日當天推出了廣受好評的 Watch GT 5 系列，該系列包括了標準版的 Watch GT 5 以及更高階的 Watch GT 5 Pro 型號。按照這個成功的產品策略推斷，今年即將亮相的 Watch GT 6 系列極有可能會延續相同的雙型號佈局，為消費者帶來全新的標準版 HUAWEI Watch GT 6 以及功能更頂級的 HUAWEI Watch GT 6 Pro，以滿足不同用戶群體的需求。
此次發佈會選址巴黎，顯見 HUAWEI 對其新一代智能手錶的設計與市場定位充滿信心，旨在進一步鞏固其在全球高端智能穿戴市場的領導地位。傳聞指出，全新的 Watch GT 6 系列將在健康管理監測算法、運動模式辨識精度以及電池續航力方面帶來顯著升級，為追求健康生活與運動表現的用家提供更卓越的體驗。
所有關於 HUAWEI Watch GT 6 及 Watch GT 6 Pro 的正式規格、功能特色、售價以及上市日期，都將在 9 月 19 日的巴黎發佈會上全面揭曉。對 HUAWEI 新一代智能手錶有興趣的讀者，留意我們的後續追蹤報導。
