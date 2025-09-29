男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
HUAWEI WATCH GT 6 系列香港上市，超強 21天續航，運動健康監測升級
文章來源：Qooah.com
HUAWEI 香港終端今天發佈 HUAWEI WATCH GT 6 系列，型號分爲有 HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46mm)，以及 HUAWEI WATCH GT 6 (41mm及46mm)。
外觀方面，HUAWEI WATCH GT 6 Pro 採用 46mm 尺寸錶身，搭配流線型立式計時錶圈，邊框將屏幕尺寸提升了5.5%。搭載了航天級鈦合金錶身、藍寶石玻璃和納米晶陶瓷後殼。HUAWEI WATCH GT 6 46mm 採用三色漸變錶圈設計，盡顯活力；HUAWEI WATCH GT 6 41mm 使用可動式環形錶耳設計，使得佩戴更舒適。
規格方面，HUAWEI WATCH GT 6系列 46mm、41mm 分別搭載了 1.47吋、1.32吋 AMOLED 屏幕，全系列屏幕峰值亮度為 3000nits，烈日下顯示清晰，通過 IP69 防護等級測試，有非常強的抗水抗腐蝕性能。
續航方面，HUAWEI WATCH GT 6 系列採用高矽疊片定製電池，電池容量提升 65%，電池密度提升37%。 HUAWEI GT 6 Pro 和 HUAWEI GT 6 46mm 在輕度使用的場景下最長可堅持 21天的續航；HUAWEI GT 6 41mm 最長可堅持 14天續航。
運動方面，HUAWEI WATCH GT 6 系列有百餘項運動模式，聚焦四大戶外場景，比如跑步、單車、高爾夫球及滑雪等，搭載向日葵定位系統，定位精準度提升了20%，支援海拔趨勢圖、實時坡度分析等進階功能，擁有更精準的定位追蹤、更豐富的滑雪數據，全面記錄行進路線、速度等，能夠給用戶帶來極強的運動輔助。
健康方面，HUAWEI WATCH GT 6系列擁有 HUAWEI TruSense 玄璣感知系統，支援情緒及心血管各項指數健康監測，對於運動用戶，系統能夠在複雜場景下進行數據監測，並提升跌倒檢測的精準度。
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 三個配色版本：
曜石黑 (黑色氟橡膠錶帶)價格為 HK$2499
琥珀棕 (棕色複合編織錶帶)價格為 HK$2799
鈦空銀 (鈦色鈦金屬錶帶)價格為 HK$3499
凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 之港澳原廠行貨，即送:
• HUAWEI Band 10 智能手環 (建議零售價: HK$299) 乙件;
• 棕色複合編織錶帶 (價值: HK$299) ;
• 三個月 HUAWEI Health + 會員體驗 (價值: HK$59) ;
• HUAWEI 智能體脂磅 (建議零售價: HK$199) 乙件。
HUAWEI WATCH GT 6 46mm 三個配色版本為：
雅丹黑 (黑色氟橡膠錶帶)價格為 HK$1699
冰川灰 (灰色複合素皮錶帶) 價格爲 HK$1999
原野綠 (綠色複合編織錶帶) 價格為 HK$2099
凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH GT 6 46mm 之港澳原廠行貨，即送：
• HUAWEI Band 10 智能手環 (建議零售價: HK$299) 乙件;
• 深空灰氟橡膠錶帶 (價值: HK$199) ;
• 三個月 HUAWEI Health + 會員體驗 (價值: HK$59) ;
• HUAWEI 智能體脂磅 (建議零售價: HK$199) 乙件。
HUAWEI WATCH GT 6 41mm三個配色版本為：
流光紫 (紫色氟橡膠錶帶)價格為 HK$1699
浮光白 (白色複合素皮錶帶)價格爲 HK$1999
淺金色 (淺金色米蘭尼斯錶帶) 價格為 HK$2299
凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH GT 6 41mm 之港澳原廠行貨，即送：
• HUAWEI Band 10 智能手環 (建議零售價: HK$299) 乙件;
• 冰晶粉氟橡膠錶帶 (價值: HK$199) ;
• 三個月 HUAWEI Health + 會員體驗 (價值: HK$59) ;
• HUAWEI 智能體脂磅 (建議零售價: HK$199) 乙件。
