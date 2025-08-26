HUAWEI Watch GT 6 預熱影片，更多的戶外追蹤、更長的續航

文章來源：Qooah.com

Huawei Mobile 在 X 平台官方帳號發佈影片，呈現了 HUAWEI 在9月19 日的巴黎發佈會中首條預熱影片，影片陸續出現戶外騎行、潛水、戶外跑步、滑雪和高爾夫等場景，這將會是 HUAWEI Watch GT 6 手錶支援的部分運動模式。

雖然 HUAWEI Watch GT 5 智能手錶的運動模式也包含影片中出現的場景，含超過 100種運動，並且能為用戶提供路線和跑姿分析；但科技媒體 GSMarena 稱，HUAWEI Watch GT 6 預計有高級戶外運動模式、「超長」續航能力以及高精度定位這三大亮點，HUAWEI Watch GT 6 會加強戶外場景的功能，能夠加強長時間使用的穩定性，提升戶外徒步、騎行等非常耗費時間活動的體驗感。

關於 HUAWEI Watch GT 6 的規格，據傳將會有 41mm、46mm 兩個錶盤尺寸。41mm 版本的配色有金色、紫色、棕色、白色和黑色，46mm 版本的配色有灰色、棕色、銀色、鈦金屬、綠色與黑色。