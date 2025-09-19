HUAWEI Watch GT6 系列 及 Ultimate 2 海外先發，嶄新手錶功能

文章來源：Qooah.com

今晚 HUAWEI 英國推出了兩款全新裝置： HUAWEI Watch GT 6 系列與 HUAWEI Watch Ultimate 2，主要面向熱愛戶外運動且注重產品設計的用戶。這兩款新品不僅在外觀上有所升級，功能方面也進一步強化。

HUAWEI Watch GT 6 系列提供了標準版與 Pro 版兩種選擇。標準版設有 41mm 和 46mm 兩種尺寸，適應不同佩戴偏好。其中 41mm 款式加入了可旋轉錶耳設計，提升佩戴舒適度，最長續航達到14天；46mm 版本則採用高硅堆疊電池，電池容量較前代大幅提升 65%，可實現21天超長續航。Pro 版本僅推出 46mm 尺寸，屏幕顯示面積較上一代增加 5.5%，全系峰值亮度均達到 3000nit。此外，Pro 版在物料上更為高級，配備藍寶石玻璃錶鏡、航空級鈦合金錶殼及納米微晶陶瓷後蓋，提供棕、鈦色與黑色三種款式，續航同樣為21天。

這一代全系搭載 HUAWEI 全新向日葵定位系統。針對騎行、越野跑、高爾夫和滑雪四種戶外運動模式，GT 6 系列也做了功能增強，並新增虛擬功率計。此外， HUAWEI 首次在該系列中引入 TruSense 系統，能夠更迅速、準確地監測心率、血氧飽和度、睡眠質量及心率變異性等健康指標。

另一款重磅產品 HUAWEI Watch Ultimate 2，則專注於深海潛水等高強度戶外環境。該錶支援 150米防水，並首次搭載海豚聲吶通信技術，可在水下 30米範圍內互發消息，60米內發送 SOS 求救信號，極大增強了潛水者的安全性和聯絡便利性。

目前，Watch GT 6 系列已在海外正式開售：

標準版售價 229英鎊，首發優惠價 199英鎊；

Pro 版售價 329英鎊，首發優惠價為 299英鎊。

同時 HUAWEI 還推出含 FreeArc 耳機的戶外套裝：

GT 6 套裝優惠價229英鎊，Pro套裝優惠後329英鎊。

Watch Ultimate 2 也已在海外開啓預訂，黑色款售價 799.99英鎊，藍色款為899.99英鎊。