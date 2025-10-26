葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！
據知名爆料客 FixedFocus 透露，華為本次將打破過往單色發佈慣例，同步推出「深海藍」與「紫曜」雙色方案。目前深海藍版本已於國際市場登場，而紫色則預計下個月在國內首發。
承襲 Ultimate Design 系列標誌性工藝，第二代延續航天級鈦金屬錶殼與藍寶石玻璃鏡面的強韌組合，更在科技功能層面實現跨越式突破。除了首創支援 150 米專業潛水模式，更配備水下聲納通訊系統，讓潛水員能透過智能腕錶進行水下對講，危急時刻更可發送 SOS 求救信號。
特別值得關注的是，國行版 Watch Ultimate Design 2 將新增革命性手勢操控功能。用戶只需簡單手勢動作，即可遙控手機相機進行拍攝。
其他人也在看
Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結
《水行俠》系列第二部作品《水行俠與失落王國》即將於2023年12月在香港上映！這次的續集由前作的導演溫子仁領軍，並由一眾頂級演員積遜莫瑪、柏德烈韋遜、龍格爾、耶也亞度馬甸、妮歌潔曼、安柏赫德等人悉數回歸。Post76 ・ 5 小時前
HONOR 500系列正式入網！雙旗艦規格全面升級 香港用家無緣入手？
HONOR 500 系列兩款新機已正式通過工信部入網許可，型號分別為 MEP-AN00 與 MEY-AN00，內部代號「Merry」及「MerryP」。據可靠消息指出，這款備受期待的旗艦新機將延續 HONOR 數字系列的「單雙數策略」，與 HONOR 300 一樣僅在中國大陸市場發售，香港及海外用家恐怕無緣入手。Mobile Magazine ・ 9 小時前
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 20 小時前
俄烏戰爭軍費攀升 俄羅斯再加稅 70萬小企業剉咧等 批「被政府榨乾」
俄羅斯因應俄烏戰爭，持續調動國家財政，正推出新一波加稅政策，預計將衝擊十分之一的小企業主，不少人表示，未來別無選擇，只能關門或轉入地下活動。 自2023年（俄烏戰爭第二年）以來，俄羅斯持續調高國內稅率，包括個人所得稅與企業利得稅，以因應冷戰以來最高的軍事支出。 最新一波稅制改革將小企業免增值稅（VAT）門檻，從原本的6000萬盧布（約新台幣2270萬元）降至1000萬盧布（約新台幣380萬元），預計2026年生效，目前仍待議會批准。 年營收超過1,000萬盧布的企業，未來須繳納最高5%的增值稅，並聘請會計師處理報稅事宜。俄國中小企業聯合會（Opora）估計，約有70萬名業主受影響。此外，一般增值稅率也計畫從20%提高至22%，可望為政府帶來約1兆盧布（約新台幣3770億元）的收入。 根據俄羅斯經濟部最新資料，中小企業貢獻國內生產毛額（GDP）超過五分之一，雇用3100萬名員工，占總勞動力約40%。 有經濟學家警告，這樣的政策恐導致「稅收螺旋」（tax spiral），亦即原本預計增加的收入，將被萎縮的稅基抵銷，最終可能引發更多社會問題。在業界反彈後，財政部長表示「願意調整提案」，但未具體說明細節。Yahoo 國際通 ・ 14 小時前
南開大學研究團隊成功實現電動車鋰金屬電池測試單元穩定性達 9,000 小時新紀錄
南開大學研究團隊成功實現電動車鋰金屬電池測試單元穩定性達 9,000 小時新紀錄TechRitual ・ 20 小時前
高市早苗當選日本首任女首相 矢言建立強大經濟 民眾喜迎改變「不是因為女性才勝選」
日本自民黨總裁高市早苗，10月21日獲眾議院首輪投票通過，當選日本首位女性首相。她在演說中多次重申不放棄的精神，矢言為國家建立強大的經濟、捍衛國家利益。 高市早苗當選不僅打破日本政治「性別天花板」，同時也讓日本更明確地轉向右翼，有民眾表示首位女首相耳目一新，希望帶來改變；也有人說，高市的立場與政策受認同，無關性別。 高市內閣也在同日誕生，共同社分析新內閣成員保守色彩濃厚，其中自民黨總裁的對手小泉進次郎成為防衛大臣，不少人同為已故首相安倍晉三的聯盟，有10人首次入閣、閣員中兩人為女性，分別是財務大臣片山皋月，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 不過，自民黨雖然與維新會組成執政聯盟，在眾參兩院仍未掌握多數席次。高市必須爭取其他在野聯盟的支持，才能推動議案，目前當務之急，是編制包應對含高物價的2025年度補充預算案；外交方面，10月26日在馬來西亞的東協會議，將是高市首次正式海外訪問。Yahoo 國際通 ・ 14 小時前
前 Stellantis 執行長預測 Elon Musk 將離開電動車生產轉向其他領域
Tesla 的一位競爭對手前首席執行官近期對首席執行官 Elon Musk 做出了驚人的預測，表示他認為 Mu […]TechRitual ・ 1 天前
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。法新社 ・ 1 天前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 1 天前
第 43 周熱門手機排行榜
在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Ma […]TechRitual ・ 12 小時前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況
Tesla 的完全自動駕駛 (Supervised) v14 已經推出數周，這一版本在半自動駕駛軟件的第四次迭 […]TechRitual ・ 17 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 18 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 11 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 8 小時前