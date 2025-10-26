HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!

日本自民黨總裁高市早苗，10月21日獲眾議院首輪投票通過，當選日本首位女性首相。她在演說中多次重申不放棄的精神，矢言為國家建立強大的經濟、捍衛國家利益。 高市早苗當選不僅打破日本政治「性別天花板」，同時也讓日本更明確地轉向右翼，有民眾表示首位女首相耳目一新，希望帶來改變；也有人說，高市的立場與政策受認同，無關性別。 高市內閣也在同日誕生，共同社分析新內閣成員保守色彩濃厚，其中自民黨總裁的對手小泉進次郎成為防衛大臣，不少人同為已故首相安倍晉三的聯盟，有10人首次入閣、閣員中兩人為女性，分別是財務大臣片山皋月，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 不過，自民黨雖然與維新會組成執政聯盟，在眾參兩院仍未掌握多數席次。高市必須爭取其他在野聯盟的支持，才能推動議案，目前當務之急，是編制包應對含高物價的2025年度補充預算案；外交方面，10月26日在馬來西亞的東協會議，將是高市首次正式海外訪問。

Yahoo 國際通 ・ 14 小時前