HUAWEI WATCH Ultimate 2 旗艦級知能腕錶香港發佈，150米潛水，支援聲納水下通訊深海求救

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 香港終端今天發佈了一系列智能穿戴，正式推出了 HUAWEI WATCH Ultimate 2，這款是業界首款支援音頻功能的 150米潛水智能穿戴手錶，搭載了聲納水下通訊功能，用戶可在水下30米內使用手錶互相傳輸信息，可以進行 60米範圍內一鍵 SOS 求救，潛得更深，更安心。

規格方面，HUAWEI WATCH Ultimate 2 的錶殼使用堅固的液態金屬物料、陶瓷錶圈以及藍寶石玻璃，專為探險家設計，峰值亮度達到 3500nit，烈日下依舊可以看得清晰。

功能方面，HUAWEI WATCH Ultimate 2 擁有多重感應 X-TAP 技術，能夠讓健康檢測更精准、更全面，eSIM功能能夠支援獨立通話，搭配 AI 通話降噪功能，能夠讓通訊更自如。HUAWEI WATCH Ultimate 2 標準模式下，與 Android 配對，續航可長達4.5天，與 iOS 配對，續航可長達3.5天。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 擁有更強大天線系統，可以根據網絡使用場景智能優化信號，實現最佳性能，搭載了 HUAWEI 向日葵定位系統採用五星雙頻 GNSS 來精准標記定位，確保能做到精准導航。

HUAWEI 更請來方力申為站台，方力申的健康與 HUAWEI WATCH 的運動健康形象相得益彰

HUAWEI WATCH Ultimate 2 擁有蒼穹黑和蔚海藍兩個配色可選，蒼穹黑 (黑色氟橡膠錶帶)的建議零售價為 HK$6999，蔚海藍 (藍白雙色氟橡膠錶帶及鈦金屬錶帶)的建議零售價為 HK$7999。

凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH Ultimate 2 之港澳原廠行貨，即送：

• HUAWEI MatePad 11.5 (建議零售價: HK$1,599) 乙件；

• 三個月 HUAWEI Health + 會員體驗 (價值: HK$59) ；

• HUAWEI Care+ (1 年延長保養及 2 次意外保險) (價值: HK$209) ；

• HUAWEI 智能體脂磅 (建議零售價: HK$199) 乙件。

全新 HUAWEI WATCH Ultimate 2 由 2025 年 9 月 30 日起於指定零售商接受預訂，並於 2025 年 10 月 11 日 正式發售； 指定零售商包括 HUAWEI 香港網上商店 (https://consumer.huawei.com/hk/offer/ )、 HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK、時間廊、眼鏡 88 及 HKTVmall 授權專賣店。