HUAWEI Watch Ultimate 2 現身全球認證資料庫，傳 9 月 19 日登場!

HUAWEI 計劃於今年 9 月推出多款新品，而 Watch Ultimate 2 極有可能成為其中一大亮點。這款全新智能穿戴設備近日已現身多個全球認證資料庫，相信有望於短時間內發表。

HUAWEI 已於兩個重要認證機構登錄了 HUAWEI Watch Ultimate 2 ，分別是馬來西亞的 SIRIM 以及德國的 TÜV 。後者作為歐洲重要的技術檢測服務機構，具有極高權威性。

這些認證確保新產品在進入當地市場時，完全符合該地區的法規與標準。特別是對於通訊設備與無線電設備類產品，必須獲得此類批准方可銷售。此次認證的出現，明確顯示 HUAWEI 正準備在馬來西亞與德國市場推出全新 Ultimate 系列產品，而外界推測發佈日期極有可能定於 9 月 19 日。

根據 SIRIM 認證資料，Watch Ultimate 2 的型號為 MCH – AL00 。雖然認證未揭露具體規格，但證實了該產品將於馬來西亞上市。另一方面，TÜV 認證文件則顯示，Watch Ultimate 2 將具備 IP68 及 IP69 等級的防護能力。這意味著這款新穿戴裝置在日常生活場景中，將能有效抵禦水柱沖擊與灰塵侵入，耐用性值得期待。