HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師紫金款手錶預售開始

HUAWEI 近日公佈了一則新品預告，旗下高階智能手錶系列 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師將推出全新紫金款，並確定於11月15日上午10:08正式啓動預售。

回顧去年11月發佈的同系列產品，其定價為23999元人民幣，設計上融合了多項高階材質與工藝。手錶表體上鑲嵌了六段18K金條，字符部分採用 24K 純金打造，表冠部分則選用黃金物料並支援旋轉操作。錶帶採用鈦合金物料，搭配伸縮式蝴蝶扣結構，能夠實現12級的靈活調節，兼顧佩戴舒適度與穩固性。

在功能方面，該系列手錶不僅涵蓋戶外探險、高爾夫等專業運動模式，還具備百米深潛級別的防水性能。值得一提的是，它搭載了雙向北斗衛星消息功能，即便在無地面網絡的環境下，用戶依然可以通過手錶實現緊急通信。