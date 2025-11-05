Jisoo、Rosé都愛用「Hulken購物袋」爆紅！比行李箱更能裝的「最強旅行神器」，韓妹、歐美名人新寵

外出旅遊時，你有沒有發現不少年輕人拖着一個外型簡潔卻極具存在感的購物袋，它就是近年紅遍社交平台的Hulken購物袋。這款來自瑞士的購物袋，憑藉獨特外觀與強大功能，在短時間內成功打入潮流界，更因Blackpink成員Jisoo與Rosé的使用與推薦而掀起搶購潮！

Hulken購物袋全球爆紅！Blackpink Jisoo、Rosé都愛用

Hulken早在2020年便正式推出，近年多次因TikTok爆紅。加上Blackpink成員Jisoo和Rosé被拍到在機場與日常使用後，便火速成為潮人們的必備單品。粉絲們紛紛搶購，歐美網紅更直呼它是「高級輪子版IKEA袋」，導致同款購物袋一度斷貨，一袋難求。

圖片來源：Tiktok@hulkenbag&jisooyaachu影片截圖

圖片來源：Instagram@roses_chipmunk影片截圖

Hulken購物袋的5大魅力

與傳統的金屬購物車相比，Hulken購物袋不像傳統的購物車笨重老土，而是集合時尚與實用於一身。手袋採用堅固的聚丙烯物料，袋身無縫設計避免裂縫滲水，同時配有拉鍊上蓋，即使在雨天中也能確保物品保持乾爽，輕鬆應對各種突發狀況。

圖片來源：品牌官網

底部的4個360°不鏽鋼靜音輪，不僅在水泥地與石板路上依然能流暢滾動，就連凹凸不平的破爛地面上拖行，依然能感受到順滑的推拉感。其靜音設計更是一大亮點，近乎無聲地滑過，告別傳統行李箱的尷尬噪音。在擁擠的走道內都能保持平穩與安靜，減輕手臂與肩膀負擔。

圖片來源：品牌官網

更貼心的是，購物袋設有3個強化手柄，讓用家能因應不同場境調整提拉方式。無論是搭地鐵、扶手電梯還是上下樓梯，都能靈活變化。這種為城市生活量身打造的細節，正正直擊了大多行李箱與傳統購物車的痛點。

圖片來源：品牌官網

最值得一提的是，Hulken購物袋的驚人收納與承重能力。官方數據指出，最大尺寸的袋子可承重高達30kg，足以容納旅行的日常行裝或是「戰利品」。其寬敞的內部空間，相當於數個大型常規購物袋，從厚重的冬日棉被到零散的日常用品，皆能輕鬆收納。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

對於空間有限的港人而言，Hulken購物袋最令人讚嘆的莫過於其巧妙的可折疊設計。僅需幾個簡單步驟，整個袋子便能迅速收縮至薄薄一片，變得纖薄輕巧。折疊後，無論是塞進行李箱內以備不時之需，還是存放在家中的角落，都絲毫不佔空間。外型簡潔兼可摺疊收納，輪子靈活又能承重，小尺寸甚至還能直接帶上飛機。難怪從歐美名人到韓國年輕一族，全都對它愛不釋手。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

Hulken購物袋推出3種尺寸，S號可以直接作為手提行李登機，特別適合短途旅行，而M或L尺寸則能應對各種購物與搬運需求，也是最受歡迎的日常選擇。顏色方面，官方提供多種選擇，從沉穩黑色、時尚銀色到甜美粉色等，總有一種適合你的個人風格。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

Hulken購物袋值得入手嗎？

雖然Hulken購物袋的價格不算親民，從99到125美元（約770至973港元）不等。但它不僅是一個購物袋，兼具設計感、實用性與潮流感，是一個能應對旅行、搬運、採購等多場景的「收納神器」，令不少人甘心為它買單。而且，它與其他品牌的購物車比較，在耐用度、舒適度與收納能力方面都更勝一籌，無疑是2025年最值得入手的購物袋！

瑞士/ HULKEN / 浩肯包2.0大型折疊購物車 環保購物袋

價錢：$996.5起

價錢：$996.5起

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

