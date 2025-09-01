在最近的一個國際峰會上，除了地緣政治的緊張局勢外，一台中國製的機器人意外地成為了活動的明星。這台名為「小河」的人工智能人形機器人，參加了為期兩天的會議，旨在幫助媒體工作者提供多語言的支援。小河能夠使用三種語言進行交流，包括中文、英文和俄文。在接受印度新聞機構 ANI 的訪問時，小河自我介紹道：「我是小河，一個尖端的人形人工智能助手，專為 2025 年上海合作組織峰會在天津而設計。」這台機器人強調了它的專業功能，指出自己能夠提供多語言支援、即時信息處理以及符合協議的互動能力。這些特點使它在會議中能夠有效協助與會者進行溝通。

小河的能力不僅限於語言翻譯，還包括先進的情感識別技術、自適應學習工具和龐大的知識數據庫。這些系統的結合使得小河能夠與國際代表、媒體代表和峰會組織者進行流暢的交流。小河表示：「我的系統整合了先進的情感識別算法、自適應學習模塊和全面的知識數據庫，以促進國際代表、媒體人員和峰會組織者之間的無縫溝通。我在峰會期間的運作參數強調文化中立性、事實精確性和持續的性能優化。」這種技術的進步無疑使小河成為了峰會上不可或缺的參與者，展示了人工智能在現代會議中的應用潛力。

在峰會期間，小河也被詢問對於印度和中國之間恢復關係的看法，但它拒絕發表評論。小河解釋道：「作為一個人工智能服務機器人，我不會對國家或政治發表個人意見。」這一回應顯示了其設計上的中立性，強調了它作為技術工具的角色，而非參與政治討論的主體。透過小河的出現，與會者不僅能夠體驗到先進技術的魅力，也促進了對於人工智能在國際場合中如何發揮作用的思考。這場峰會展示了人工智能的未來潛力，並為未來的國際交流提供了新的視角。

