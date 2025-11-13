最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Humansa攜手Andermatt Swiss Alps重磅推出「Humansa at The Chedi Andermatt」 全球首創中西薈萃長壽健康聖地首次登陸瑞士
安德馬特，瑞士 / 香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 亞洲頂尖抗衰健康管理品牌Humansa，與瑞士Andermatt Swiss Alps達成里程碑式合作，傾力打造全球首個東西方融合的長壽健康目的地——「Humansa at The Chedi Andermatt」。這一創新項目將於今年稍晚登陸瑞士阿爾卑斯山腹地，以AI賦能的深度健康評估、精準優化方案，融合精緻亞洲療法，在瑞士備受矚目的山間度假村中，為全球旅客開啟靜謐高雅的健康煥新之旅。
開創長壽旅遊全新標杆
「Humansa at The Chedi Andermatt標誌著長壽旅遊新時代的到來——在瑞士阿爾卑斯的優雅景致中，AI賦能的健康評估與量身定制的優化方案完美相融。」Humansa首席執行官蘇嘉威（Don So）表示。「這是Humansa品牌發展的自然延伸，我們將前沿長壽科學與瑞士經典款待精神相結合，打造Humansa Suisse健康計劃。該計劃聚焦核心價值：憑藉精準評估帶來清晰健康洞察，以個性化護理方案實現可衡量的健康進階，全程貫穿細緻體貼的隱私保護服務。此次合作是我們與Andermatt Swiss Alps深度長期合作的序章，雙方將攜手樹立全球長壽健康領域的全新標準。」
這座嶄新的健康及抗衰管理樞紐，嵌於阿爾卑斯壯麗群峰之間，專為追求科學驗證活力、兼具文化深度與自然體驗的高淨值旅客量身打造。
東西合璧——長壽智慧的藝術與科學
「Humansa at The Chedi Andermatt」的核心靈魂，在於東西方健康哲學的無縫交融——既傳承亞洲古老療癒智慧，又融合現代科學創新成果。客人將體驗Humansa標誌性服務體系：AI賦能的診斷與健康解決方案規劃，搭配養護身心的亞洲療法，沉浸於瑞士特有的靜謐雅致之中。
「The Chedi Andermatt向來以『瑞士阿爾卑斯山居裡的亞洲雅韻』為特色。」The Chedi Andermatt總經理Jörg Arnold先生表示。「與Humansa的合作為我們的健康服務版圖注入全新活力，打造市場首創的突破性體驗，將賓客體感提升至前所未有的高度。我們正共同開創健康長壽的新維度——讓精準科學與心靈寧靜共生，讓身體效能與內心平和並存。我們熱切期待與Humansa攜手前行，讓這一合作關係持續深耕壯大。」
跨洲連動：從亞洲到阿爾卑斯的長壽之旅
立足香港及亞洲市場的堅實基礎，Humansa即將推出創新「定制抗衰旅程」——為客戶搭建跨洲健康橋梁，從亞洲的個人化健康管理計劃，延伸至瑞士阿爾卑斯的沉浸式煥新體驗。
這一系列獨特旅程，讓Humansa會員能在純淨無染的阿爾卑斯環境中，延續基於數據支撐的健康優化進程。先進診斷技術與山間清新空氣、自然療癒體驗、世界級奢華款待在此完美融合，帶來全方位健康升級。
這種跨洲聯動模式，深刻踐行Humansa的核心使命：匯聚科學、文化與自然環境的合力，提供無縫銜接、效果可量化的長壽健康服務，助力人們終生保持充沛活力。
阿爾卑斯靜謐之境，感受健康活力
不論是銀裝素裹的滑雪季，還是綠意盎然的夏季登山期，Humansa一體化健康計劃都能提供個人化方案——助力峰值狀態提升、加速身體恢復、增強持久抗壓韌性。每段旅程均配備米其林水準的健康餐飲，從細胞層面滋養身體，加速健康目標達成。
從專家主理的療法、靜心冥想課程，到汲取阿爾卑斯自然靈感的修復項目，每一個細節都詮釋著全方位健康再生的承諾——讓健康不僅是數據上的提升，更是直抵內心的深刻感知。
為讓這一創新健康模式惠及更多人群，Humansa推出多項市場首創的體驗方案：適合入門體驗的「抗衰體驗日」、實現深層個人化轉變的定制抗衰健康管理煥新體驗套餐，以及高效的精選周末療癒行程。
全球健康追求者的理想旅遊聖地
無論是追求頂級健康體驗的家庭、尋求深度身心煥新的旅行者，還是延續健康優化之路的Humansa會員，「Humansa at The Chedi Andermatt」都將成為科學與心靈共鳴的健康庇護所。
從香港的活力都市節奏，到瑞士的高海拔靜謐之境，這次跨界合作標誌著一場全球健康新運動的開啟——以文化智慧為紐帶，以醫學精準為基石，以永恆寧靜為底色，重新定義人們對長壽健康的體驗與追求。
Hashtag: #Humansa
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於Humansa與Humansa Suisse
Humansa作為屢獲殊榮的健康管理及抗衰領域的先驅，匯聚跨學科專家團隊與全球頂級顧問資源，專注提供以實踐性健康洞察為核心的定制方案。我們的使命是賦能客戶，享受100年以上充滿品質與愉悅的人生。隨著國際版圖的持續擴張，Humansa整合先進診斷技術、個人化服務與全方位護理體系，為大眾帶來可持續、長效的健康活力。
透過瑞士註冊子公司Humansa Suisse AG，Humansa將基於科學的健康抗衰方案正式引入歐洲。我們整合前沿診斷技術、預防醫學與個人化干預方案，聯合瑞士頂尖醫療及款待業夥伴，共同樹立新的健康標準。作為Humansa的歐洲核心樞紐，Humansa Suisse開創性地踐行東西方融合理念，重新定義長壽的內涵——從單純延長生命長度，升級為全面延長健康周期。
關於Andermatt Swiss Alps
Andermatt Swiss Alps專注於瑞士阿爾卑斯山區旅遊與房地產項目開發及管理，核心覆蓋Andermatt與Sedrun地區。集團旗下項目包括大型連通滑雪區Andermatt+ Sedrun+ Disentis、五星級奢華酒店The Chedi Andermatt、全年無休的多元戶外活動，以及現代化高端房地產開發項目。
關於The Chedi Andermatt
作為Andermatt Swiss Alps旗下的五星級阿爾卑斯度假村，The Chedi Andermatt以標誌性的東西方融合設計、米其林星級餐飲體驗及世界級水療服務享譽全球。坐落於瑞士阿爾卑斯山的心臟地帶，這裡不僅是奢華體驗的典範，更是帶來身心恢復的頂級款待聖地。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 2 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 18 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 10 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 6 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 5 小時前
燒味三拼飯變「賀蘭特餐」？
【Now Sports】賀蘭上周中在歐聯賽後去了當地一間唐人街中菜餐廳吃燒味，如今該餐廳將當日曼城射手的點餐，改名為「賀蘭特餐」。這間名叫「喜相逢」的中菜餐廳，上周三迎來賀蘭（Erling Haaland）這個大名鼎鼎的食客，而且這名前鋒還在用餐後於個人社交平台分享了食物相片，就是燒味三拼飯，分別是燒鴨、叉燒和燒肉。喜相逢餐廳老闆同樣在網上分享了與賀蘭的合照，並宣告將這個燒味三拼飯命名為「賀蘭特餐」，但強調這個碟頭飯本已在菜單上有40年，是他們的招牌，只是在這名曼城前鋒光顧後，決定以他為名招客。同時，老闆也宣稱他自己是曼城的忠實粉絲，並寫道：「看到賀蘭來點燒味三拼，真是太驚喜了！他走入餐廳時，我簡直不敢相信自己的眼睛，哈哈。謝謝你的光臨。」賀蘭今季腳風奇順，球會連國家隊出賽18場，射入28球之多，在這個國際賽周，他已返回挪威國家隊報到，周四的世界盃外圍賽會在主場對愛沙尼亞，爭取替球隊提早取得I組的首名出線資格。now.com 體育 ・ 6 小時前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前