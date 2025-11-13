Humansa攜手Andermatt Swiss Alps重磅推出「Humansa at The Chedi Andermatt」 全球首創中西薈萃長壽健康聖地首次登陸瑞士

安德馬特，瑞士 / 香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 亞洲頂尖抗衰健康管理品牌Humansa，與瑞士Andermatt Swiss Alps達成里程碑式合作，傾力打造全球首個東西方融合的長壽健康目的地——「Humansa at The Chedi Andermatt」。這一創新項目將於今年稍晚登陸瑞士阿爾卑斯山腹地，以AI賦能的深度健康評估、精準優化方案，融合精緻亞洲療法，在瑞士備受矚目的山間度假村中，為全球旅客開啟靜謐高雅的健康煥新之旅。





開創長壽旅遊全新標杆

「Humansa at The Chedi Andermatt標誌著長壽旅遊新時代的到來——在瑞士阿爾卑斯的優雅景致中，AI賦能的健康評估與量身定制的優化方案完美相融。」Humansa首席執行官蘇嘉威（Don So）表示。「這是Humansa品牌發展的自然延伸，我們將前沿長壽科學與瑞士經典款待精神相結合，打造Humansa Suisse健康計劃。該計劃聚焦核心價值：憑藉精準評估帶來清晰健康洞察，以個性化護理方案實現可衡量的健康進階，全程貫穿細緻體貼的隱私保護服務。此次合作是我們與Andermatt Swiss Alps深度長期合作的序章，雙方將攜手樹立全球長壽健康領域的全新標準。」



這座嶄新的健康及抗衰管理樞紐，嵌於阿爾卑斯壯麗群峰之間，專為追求科學驗證活力、兼具文化深度與自然體驗的高淨值旅客量身打造。



東西合璧——長壽智慧的藝術與科學

「Humansa at The Chedi Andermatt」的核心靈魂，在於東西方健康哲學的無縫交融——既傳承亞洲古老療癒智慧，又融合現代科學創新成果。客人將體驗Humansa標誌性服務體系：AI賦能的診斷與健康解決方案規劃，搭配養護身心的亞洲療法，沉浸於瑞士特有的靜謐雅致之中。



「The Chedi Andermatt向來以『瑞士阿爾卑斯山居裡的亞洲雅韻』為特色。」The Chedi Andermatt總經理Jörg Arnold先生表示。「與Humansa的合作為我們的健康服務版圖注入全新活力，打造市場首創的突破性體驗，將賓客體感提升至前所未有的高度。我們正共同開創健康長壽的新維度——讓精準科學與心靈寧靜共生，讓身體效能與內心平和並存。我們熱切期待與Humansa攜手前行，讓這一合作關係持續深耕壯大。」



跨洲連動：從亞洲到阿爾卑斯的長壽之旅

立足香港及亞洲市場的堅實基礎，Humansa即將推出創新「定制抗衰旅程」——為客戶搭建跨洲健康橋梁，從亞洲的個人化健康管理計劃，延伸至瑞士阿爾卑斯的沉浸式煥新體驗。



這一系列獨特旅程，讓Humansa會員能在純淨無染的阿爾卑斯環境中，延續基於數據支撐的健康優化進程。先進診斷技術與山間清新空氣、自然療癒體驗、世界級奢華款待在此完美融合，帶來全方位健康升級。



這種跨洲聯動模式，深刻踐行Humansa的核心使命：匯聚科學、文化與自然環境的合力，提供無縫銜接、效果可量化的長壽健康服務，助力人們終生保持充沛活力。



阿爾卑斯靜謐之境，感受健康活力

不論是銀裝素裹的滑雪季，還是綠意盎然的夏季登山期，Humansa一體化健康計劃都能提供個人化方案——助力峰值狀態提升、加速身體恢復、增強持久抗壓韌性。每段旅程均配備米其林水準的健康餐飲，從細胞層面滋養身體，加速健康目標達成。



從專家主理的療法、靜心冥想課程，到汲取阿爾卑斯自然靈感的修復項目，每一個細節都詮釋著全方位健康再生的承諾——讓健康不僅是數據上的提升，更是直抵內心的深刻感知。



為讓這一創新健康模式惠及更多人群，Humansa推出多項市場首創的體驗方案：適合入門體驗的「抗衰體驗日」、實現深層個人化轉變的定制抗衰健康管理煥新體驗套餐，以及高效的精選周末療癒行程。



全球健康追求者的理想旅遊聖地

無論是追求頂級健康體驗的家庭、尋求深度身心煥新的旅行者，還是延續健康優化之路的Humansa會員，「Humansa at The Chedi Andermatt」都將成為科學與心靈共鳴的健康庇護所。



從香港的活力都市節奏，到瑞士的高海拔靜謐之境，這次跨界合作標誌著一場全球健康新運動的開啟——以文化智慧為紐帶，以醫學精準為基石，以永恆寧靜為底色，重新定義人們對長壽健康的體驗與追求。





關於Humansa與Humansa Suisse

Humansa作為屢獲殊榮的健康管理及抗衰領域的先驅，匯聚跨學科專家團隊與全球頂級顧問資源，專注提供以實踐性健康洞察為核心的定制方案。我們的使命是賦能客戶，享受100年以上充滿品質與愉悅的人生。隨著國際版圖的持續擴張，Humansa整合先進診斷技術、個人化服務與全方位護理體系，為大眾帶來可持續、長效的健康活力。



透過瑞士註冊子公司Humansa Suisse AG，Humansa將基於科學的健康抗衰方案正式引入歐洲。我們整合前沿診斷技術、預防醫學與個人化干預方案，聯合瑞士頂尖醫療及款待業夥伴，共同樹立新的健康標準。作為Humansa的歐洲核心樞紐，Humansa Suisse開創性地踐行東西方融合理念，重新定義長壽的內涵——從單純延長生命長度，升級為全面延長健康周期。

關於Andermatt Swiss Alps

Andermatt Swiss Alps專注於瑞士阿爾卑斯山區旅遊與房地產項目開發及管理，核心覆蓋Andermatt與Sedrun地區。集團旗下項目包括大型連通滑雪區Andermatt+ Sedrun+ Disentis、五星級奢華酒店The Chedi Andermatt、全年無休的多元戶外活動，以及現代化高端房地產開發項目。

關於The Chedi Andermatt

作為Andermatt Swiss Alps旗下的五星級阿爾卑斯度假村，The Chedi Andermatt以標誌性的東西方融合設計、米其林星級餐飲體驗及世界級水療服務享譽全球。坐落於瑞士阿爾卑斯山的心臟地帶，這裡不僅是奢華體驗的典範，更是帶來身心恢復的頂級款待聖地。



