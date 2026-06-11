「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」DLC第4個角色「桀諾」將於 2026年6月18日(四) 加入！
與此同時，現正進行 下載版6折優惠 。
DLC第四回！「一日一殺」刺客 「桀諾」於6月18日(四)加入！
桀諾擅長遠程戰鬥，精通「龍頭戲畫」和「牙突」等招式。
「牙突」擁有多種特性，若能熟練，便可遠距離壓制對手。
宣傳片不僅展現了遠程戰鬥，也展現了迅捷的近身搏鬥。
看來這個角色不僅能遠距離作戰，還能利用速度優勢智取對手。
大範圍攻擊技能「龍星群」在俘虜對手後作為後續攻擊也威力強大。
憑藉強大的團隊協作，主宰戰場！
現正進行下載版6折優惠！
為了慶祝桀諾加入，完善了Season Pass 1 DLC 角色陣容，將對 下載版的標準版和豪華版提供6折優惠 ！
請注意，優惠活動的開始日期因平台而異。
對象平台
PlayStation 5
優惠期間: 2026年6月10日(三)至2026年7月1日(三)。
Nintendo Switch
桀諾加入後將開始進行優惠。
Steam
桀諾加入後將開始進行優惠。
更多詳情請瀏覽「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」官方網站、或官方X(@hunterNI_games)。
🎉記念セール実施中🎉
Season Pass 1のDLCキャラクターが出揃う記念に通常版とデラックスエディションが40%OFF✨
この機会に『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』を始めよう！#HxHNI #ハンターハンター
— HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT 公式 (@hunterNI_games) June 11, 2026
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