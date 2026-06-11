「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！

「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」DLC第4個角色「桀諾」將於 2026年6月18日(四) 加入！

與此同時，現正進行 下載版6折優惠 。

DLC第四回！「一日一殺」刺客 「桀諾」於6月18日(四)加入！

桀諾擅長遠程戰鬥，精通「龍頭戲畫」和「牙突」等招式。

「牙突」擁有多種特性，若能熟練，便可遠距離壓制對手。

（另開新視窗）

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宣傳片不僅展現了遠程戰鬥，也展現了迅捷的近身搏鬥。

看來這個角色不僅能遠距離作戰，還能利用速度優勢智取對手。

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（另開新視窗）

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大範圍攻擊技能「龍星群」在俘虜對手後作為後續攻擊也威力強大。

憑藉強大的團隊協作，主宰戰場！

現正進行下載版6折優惠！

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT下載版 6折優惠

為了慶祝桀諾加入，完善了Season Pass 1 DLC 角色陣容，將對 下載版的標準版和豪華版提供6折優惠 ！

請注意，優惠活動的開始日期因平台而異。

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更多詳情請瀏覽「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」官方網站、或官方X(@hunterNI_games)。





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