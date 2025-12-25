CORTIS已經有師弟了？HYBE新拉丁男團Santos Bravos出道，認識5位成員：「忙內」墨西哥籍成員只得16歲

剛剛才入坑CORTIS，HYBE又來推出新男團來震撼一眾樂迷！HYBE新拉丁男團Santos Bravos出道，以〈0%〉作成出道作品，混合拉丁與K-pop元素，MV上架5天經已突破6.4M流覽率，氣勢強勁。這隊男團Santos Bravos有何魅力之處？一起來簡單認識這5位Santos Bravos成員吧！

作為BTS、SEVENTEEN、CORTIS之後的HYBE新男團，Santos Bravos，這5位男孩都是透過選秀節目精挑細選出來的寶藏男孩，也是HYBE首次將男團打入拉丁美洲市場。5位成員分別來自秘魯、巴西、波多黎各等地，相當國際化。出道歌〈0%〉於2025年12月19日正式登場！

Drew Venegas（隊長）

年齡：25歲

國籍：美國

IG：@and.venn

Gabi Bermúdez

年齡：20歲

國籍：波多黎各

IG：@gabiprpr

Alejandro Aramburú

年齡：20歲

國籍：秘魯

IG：@alearamburu_oficial

Kauê Penna

年齡：19歲

國籍：巴西

IG：@kauepenna

Kenneth Lavíll

年齡：16歲

國籍：墨西哥

IG：@soykennethlavill

CORTIS出道100日奪MAMA最佳新人獎！「不愛年下男」都會入坑的韓國爆紅新男團，認識5位00後成員

