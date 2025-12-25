宏福苑五級火｜情緒支援熱線
CORTIS已經有師弟了？HYBE新拉丁男團Santos Bravos出道，認識5位成員：「忙內」墨西哥籍成員只得16歲
剛剛才入坑CORTIS，HYBE又來推出新男團來震撼一眾樂迷！HYBE新拉丁男團Santos Bravos出道，以〈0%〉作成出道作品，混合拉丁與K-pop元素，MV上架5天經已突破6.4M流覽率，氣勢強勁。這隊男團Santos Bravos有何魅力之處？一起來簡單認識這5位Santos Bravos成員吧！
作為BTS、SEVENTEEN、CORTIS之後的HYBE新男團，Santos Bravos，這5位男孩都是透過選秀節目精挑細選出來的寶藏男孩，也是HYBE首次將男團打入拉丁美洲市場。5位成員分別來自秘魯、巴西、波多黎各等地，相當國際化。出道歌〈0%〉於2025年12月19日正式登場！
Drew Venegas（隊長）
年齡：25歲
國籍：美國
IG：@and.venn
Gabi Bermúdez
年齡：20歲
國籍：波多黎各
IG：@gabiprpr
Alejandro Aramburú
年齡：20歲
國籍：秘魯
Kauê Penna
年齡：19歲
國籍：巴西
IG：@kauepenna
Kenneth Lavíll
年齡：16歲
國籍：墨西哥
