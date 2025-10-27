HYBE、SM都搶著要！日本「神顏高中生」顏值爆表，親曝拒絕出道真相！

（圖／翻攝自IG @lipps_mens）

幾年前，一名來自日本的高中生因一支在髮廊拍攝的短片意外爆紅南韓。影片中，他戴著口罩、僅露出雙眼，乾淨氣質與偶像級外貌掀起話題，被韓網封為「神顏高中生」，甚至驚動多家韓國經紀公司搶人。

近日，影片中的主角Shusuke，透過與女友共同經營的 YouTube 頻道 「Minnie＆Shu」 發佈影片澄清：「我從來不是 K-pop 練習生，也沒有簽約任何公司。」他表示，爆紅影片是髮廊上傳的內容，「確實有很多公司聯繫想找我，但他們找不到本人，結果都打去髮廊。我髮型師非常有職業道德，在我同意前沒有透露任何資料。」

之後設計師問他是否願意公開聯絡方式，Shusuke笑說：「當然可以，我超喜歡 BLACKPINK 和 TWICE 啊！」，Shusuke表示自己曾和HYBE、JYP、SM等聊過，不過他很清楚自己並不會唱歌，雖然對方表示可以從零開始，但他仍覺得風險太高，「練習生的生活並不容易，就算進公司也不一定能出道。」

當時正值高中最後一年，他必須在「進入娛樂圈」與「升學」之間做出選擇。最終，Shusuke選擇放棄明星夢，並成功考上日本名校慶應大學，決定以自己的步調走向未來。雖然沒有踏入 K-pop 世界，Shusuke 目前與韓籍女友經營的 YouTube 頻道持續成長，影片內容以日常生活與情侶互動為主。

