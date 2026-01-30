Hyundai 和 Kia 發佈全新駕駛安全技術 以雷達探測盲點內的人員及車輛

韓國的汽車巨頭現代汽車以及起亞最近發佈了一項新的駕駛安全技術，該技術利用雷達檢測即使在盲點中的人和車輛。這個名為 Vision Pulse 的系統能夠在視線不清的情況下檢測人員和車輛。它利用超寬頻（UWB）無線信號即時確定附近物體的位置。這種基於 UWB 的方法在 330 英尺（約 100 米）的範圍內提供高達 4 吋（約 10 公分）的定位精度，並在視覺受阻的環境中保持良好性能。根據現代汽車的官員表示，該技術在惡劣天氣或夜間條件下的檢測準確率超過 99%，並提供 1 到 5 毫秒的快速通信速度，確保有效的即時安全管理。

Vision Pulse 與傳統的盲點或接近系統不同，它不僅依賴相機、雷達或固定基礎設施，而是直接與周圍的 UWB 設備連接。系統在車輛內安裝 UWB 模組以發射信號。如果附近的車輛、自行車或行人也配備 UWB 模組，例如某些智能手機、可穿戴設備和追踪器，該系統就能通過測量信號在模組之間傳播所需的時間來確定它們的精確位置。當潛在碰撞被檢測到時，系統會發出警報，從而降低事故的可能性並顯著提高安全性。

根據公司表示，Vision Pulse 即使在夜間、惡劣天氣或擁擠的交叉路口，也能在 330 英尺（約 100 米）的範圍內實現高達 4 吋（約 10 公分）的定位精度。該系統的檢測準確率超過 99%，並以 1 到 5 毫秒的通信速度提供快速、同時跟蹤多個高速移動物體的能力。現代汽車和起亞還通過開發和應用能夠準確預測多個物體位置的算法，進一步提升了技術的實用性，即使這些物體在車輛周圍以高速運動。

系統的成本和可擴展性是另外兩個優勢。某些現代和起亞汽車已通過 Digital Key 2 配備 UWB 硬件，這是一種基於智能手機的車鑰匙，可以通過手機解鎖、鎖定和啟動汽車。因此，該系統可以在不需要額外傳感器的情況下啟用。此外，這降低了對昂貴傳感器（如 LiDAR 和雷達）的依賴，該公司在新聞稿中表示。UWB 在千兆赫範圍內的運作也最小化了來自其他無線信號的干擾，並提供強大的穿透和繞射能力。

現有的盲點檢測技術主要依賴固定設備或相對較慢的通信網絡。現代汽車和起亞預計 Vision Pulse 的應用範圍將不僅限於駕駛輔助。在工業移動環境中，這項技術可以幫助預防倉庫等環境中的碰撞，適應工業操作條件，降低工作場所的事故。同時，在災難應對場景中，它可以用來定位在緊急情況下被困或埋在瓦礫下的人員。這些公司已經開始在實際環境中測試這項技術。自 2025 年以來，試驗已在起亞位於韓國華城的 PBV 轉換中心進行，重點是防止叉車與工人之間的碰撞。還計劃與釜山港務局進行額外的試點計劃，以評估大型工業移動操作中的安全改善。

