宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
Hyundai 和 Kia 發佈全新駕駛安全技術 以雷達探測盲點內的人員及車輛
韓國的汽車巨頭現代汽車以及起亞最近發佈了一項新的駕駛安全技術，該技術利用雷達檢測即使在盲點中的人和車輛。這個名為 Vision Pulse 的系統能夠在視線不清的情況下檢測人員和車輛。它利用超寬頻（UWB）無線信號即時確定附近物體的位置。這種基於 UWB 的方法在 330 英尺（約 100 米）的範圍內提供高達 4 吋（約 10 公分）的定位精度，並在視覺受阻的環境中保持良好性能。根據現代汽車的官員表示，該技術在惡劣天氣或夜間條件下的檢測準確率超過 99%，並提供 1 到 5 毫秒的快速通信速度，確保有效的即時安全管理。
Vision Pulse 與傳統的盲點或接近系統不同，它不僅依賴相機、雷達或固定基礎設施，而是直接與周圍的 UWB 設備連接。系統在車輛內安裝 UWB 模組以發射信號。如果附近的車輛、自行車或行人也配備 UWB 模組，例如某些智能手機、可穿戴設備和追踪器，該系統就能通過測量信號在模組之間傳播所需的時間來確定它們的精確位置。當潛在碰撞被檢測到時，系統會發出警報，從而降低事故的可能性並顯著提高安全性。
根據公司表示，Vision Pulse 即使在夜間、惡劣天氣或擁擠的交叉路口，也能在 330 英尺（約 100 米）的範圍內實現高達 4 吋（約 10 公分）的定位精度。該系統的檢測準確率超過 99%，並以 1 到 5 毫秒的通信速度提供快速、同時跟蹤多個高速移動物體的能力。現代汽車和起亞還通過開發和應用能夠準確預測多個物體位置的算法，進一步提升了技術的實用性，即使這些物體在車輛周圍以高速運動。
系統的成本和可擴展性是另外兩個優勢。某些現代和起亞汽車已通過 Digital Key 2 配備 UWB 硬件，這是一種基於智能手機的車鑰匙，可以通過手機解鎖、鎖定和啟動汽車。因此，該系統可以在不需要額外傳感器的情況下啟用。此外，這降低了對昂貴傳感器（如 LiDAR 和雷達）的依賴，該公司在新聞稿中表示。UWB 在千兆赫範圍內的運作也最小化了來自其他無線信號的干擾，並提供強大的穿透和繞射能力。
現有的盲點檢測技術主要依賴固定設備或相對較慢的通信網絡。現代汽車和起亞預計 Vision Pulse 的應用範圍將不僅限於駕駛輔助。在工業移動環境中，這項技術可以幫助預防倉庫等環境中的碰撞，適應工業操作條件，降低工作場所的事故。同時，在災難應對場景中，它可以用來定位在緊急情況下被困或埋在瓦礫下的人員。這些公司已經開始在實際環境中測試這項技術。自 2025 年以來，試驗已在起亞位於韓國華城的 PBV 轉換中心進行，重點是防止叉車與工人之間的碰撞。還計劃與釜山港務局進行額外的試點計劃，以評估大型工業移動操作中的安全改善。
推薦閱讀
其他人也在看
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 14 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 22 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 16 小時前
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 17 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
金銀價格重挫 聯儲局主席提名人選消息提振美元
【彭博】— 黃金和白銀周五遭大幅拋售，之前創紀錄的漲勢降溫。有報導稱特朗普政府準備提名凱文·沃什擔任聯儲局主席，這一消息提振了美元。Bloomberg ・ 11 小時前
滙豐手機應用程式下午死機 暫無法登入
滙豐手機App「HSBC HK」下午出現死機，部分用戶暫時無法登入。手機App頁面顯示「對不起，暫時無法提供此服務，請稍候再試」。AASTOCKS ・ 14 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 天前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
長生津、生果金2月起加碼？長生津／生果金／綜援可否同時領取？最新詳情及申請資格
社署向立法會福利事務委員會建議上調長生津及生果金，待立法會通過後，今年2月1日起，長生津及生果金便會分別增加至$4,345和$1,635。YAHOO著數 ・ 17 小時前