獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Hyundai 在美國工廠測試人型機械人以評估實際運作表現
Hyundai Motor 最近開始在美國的汽車製造設施進行人型機器人的測試。該公司表示，自去年底以來，已在其美國工廠進行了 CES 2026 上揭曉的人型機器人的概念驗證試驗。這些測試在位於喬治亞州的 Hyundai Motor Group Metaplant America 進行，旨在評估其真實運行性能並收集運營數據，以便未來可能的商業化。
在今年一月初，Hyundai 公布了其計劃，打算在 2028 年之前部署一個可擴展的平台，能夠每年整合多達 30,000 台人型機器人，以自動化重複性的工廠工作。Hyundai 表示，計劃在 2028 年開始在喬治亞州的製造設施中部署由其機器人單位 Boston Dynamics 開發的 Atlas 人型機器人。在初始階段，Atlas 機器人將被分配到零件分類的任務中。根據 Korea Biz Wire 的報導，從 2030 年起，它們的角色預計將擴展到包括更複雜的組裝操作。
Hyundai 在 1 月 5 日於拉斯維加斯的 CES 2026 主題演講中展示了 Atlas 人型機器人的生產版本。該公司表示，將從傳統的硬體導向機器人轉向以 AI 驅動的系統，與其發展以人為中心的物理 AI 目標相一致。Hyundai 希望利用 Boston Dynamics 的機器人，包括 Atlas 和 Spot，以及其製造專業知識，開發能夠與人類協作、快速學習和持續改進的機器人。
Atlas 能夠舉起最多 110 磅（約 50 公斤）的重物，並可在 -4°F 至 104°F 的工業環境中運作。根據 Boston Dynamics 的資料，四足機器人 Spot 已在 40 多個國家進行檢查、數據收集和安全監控。與此同時，自 2023 年以來，倉庫機器人 Stretch 已處理卸貨 2000 萬個箱子。Atlas 人型機器人擁有 56 種自由度，旨在與人類協作，管理高風險和重複性任務，並能根據變化的需求進行調整，提高效率。
Hyundai 正在推進將人型機器人整合到工廠的努力，開發軟體定義工廠 (SDFs)，這些工廠能夠收集大量數據，並使機器人持續更新其技能。這些 SDFs 旨在通過允許機器人實時學習和適應來加快生產速度，提高靈活性和效率。為了支持這一目標，Hyundai 正在建立機器人元廠應用中心 (RMACs)，訓練機器人執行如舉重、轉向、組裝和解決問題等任務。
該公司正在與 NVIDIA 合作，以利用 AI 計算能力和模擬技術，加速機器人的學習和開發。同時，Hyundai 也在推進其智能車輛策略，這是其未來移動性路線圖的一個關鍵組成部分。該公司正在開發一款智能汽車示範模型，並計劃在今年下半年有限發佈。Hyundai 計劃到 2028 年推出一個完全軟體定義的車輛平台，這一平台將在控制車輛功能和持續更新方面重度依賴軟體。
隨著人型機器人和智能車輛的逐步推出，Hyundai 預計對高性能計算的需求將會增加。為了滿足這一需求，該公司已表示計劃收購 50,000 台 Nvidia Blackwell 顯示處理器，但尚未設定部署的具體時間表。這些舉措使 Hyundai 在 AI 驅動的製造和移動創新方面處於前沿地位。
儘管 Hyundai 的人型機器人部署消息引起了業界的讚譽和關注，但上週 Hyundai Motor 在韓國的工會強烈反對該公司在工廠部署人型機器人的計劃，並表示擔心工作安全。工會警告說，除非達成勞資協議，否則不會允許任何機器人進入工作場所。
推薦閱讀
其他人也在看
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 6 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 9 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 1 天前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 8 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
滙豐手機應用程式下午死機 暫無法登入
滙豐手機App「HSBC HK」下午出現死機，部分用戶暫時無法登入。手機App頁面顯示「對不起，暫時無法提供此服務，請稍候再試」。AASTOCKS ・ 6 小時前
郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒
郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。姊妹淘 ・ 8 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 天前
錢小豪兒子被指拖糧 涉事模特兒已報警 龐景峰回應事件 （更新）
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前