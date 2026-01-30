Hyundai 在美國工廠測試人型機械人以評估實際運作表現

Hyundai Motor 最近開始在美國的汽車製造設施進行人型機器人的測試。該公司表示，自去年底以來，已在其美國工廠進行了 CES 2026 上揭曉的人型機器人的概念驗證試驗。這些測試在位於喬治亞州的 Hyundai Motor Group Metaplant America 進行，旨在評估其真實運行性能並收集運營數據，以便未來可能的商業化。

在今年一月初，Hyundai 公布了其計劃，打算在 2028 年之前部署一個可擴展的平台，能夠每年整合多達 30,000 台人型機器人，以自動化重複性的工廠工作。Hyundai 表示，計劃在 2028 年開始在喬治亞州的製造設施中部署由其機器人單位 Boston Dynamics 開發的 Atlas 人型機器人。在初始階段，Atlas 機器人將被分配到零件分類的任務中。根據 Korea Biz Wire 的報導，從 2030 年起，它們的角色預計將擴展到包括更複雜的組裝操作。

Hyundai 在 1 月 5 日於拉斯維加斯的 CES 2026 主題演講中展示了 Atlas 人型機器人的生產版本。該公司表示，將從傳統的硬體導向機器人轉向以 AI 驅動的系統，與其發展以人為中心的物理 AI 目標相一致。Hyundai 希望利用 Boston Dynamics 的機器人，包括 Atlas 和 Spot，以及其製造專業知識，開發能夠與人類協作、快速學習和持續改進的機器人。

Atlas 能夠舉起最多 110 磅（約 50 公斤）的重物，並可在 -4°F 至 104°F 的工業環境中運作。根據 Boston Dynamics 的資料，四足機器人 Spot 已在 40 多個國家進行檢查、數據收集和安全監控。與此同時，自 2023 年以來，倉庫機器人 Stretch 已處理卸貨 2000 萬個箱子。Atlas 人型機器人擁有 56 種自由度，旨在與人類協作，管理高風險和重複性任務，並能根據變化的需求進行調整，提高效率。

Hyundai 正在推進將人型機器人整合到工廠的努力，開發軟體定義工廠 (SDFs)，這些工廠能夠收集大量數據，並使機器人持續更新其技能。這些 SDFs 旨在通過允許機器人實時學習和適應來加快生產速度，提高靈活性和效率。為了支持這一目標，Hyundai 正在建立機器人元廠應用中心 (RMACs)，訓練機器人執行如舉重、轉向、組裝和解決問題等任務。

該公司正在與 NVIDIA 合作，以利用 AI 計算能力和模擬技術，加速機器人的學習和開發。同時，Hyundai 也在推進其智能車輛策略，這是其未來移動性路線圖的一個關鍵組成部分。該公司正在開發一款智能汽車示範模型，並計劃在今年下半年有限發佈。Hyundai 計劃到 2028 年推出一個完全軟體定義的車輛平台，這一平台將在控制車輛功能和持續更新方面重度依賴軟體。

隨著人型機器人和智能車輛的逐步推出，Hyundai 預計對高性能計算的需求將會增加。為了滿足這一需求，該公司已表示計劃收購 50,000 台 Nvidia Blackwell 顯示處理器，但尚未設定部署的具體時間表。這些舉措使 Hyundai 在 AI 驅動的製造和移動創新方面處於前沿地位。

儘管 Hyundai 的人型機器人部署消息引起了業界的讚譽和關注，但上週 Hyundai Motor 在韓國的工會強烈反對該公司在工廠部署人型機器人的計劃，並表示擔心工作安全。工會警告說，除非達成勞資協議，否則不會允許任何機器人進入工作場所。

