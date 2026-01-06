Hyundai 計劃到 2028 年每年整合 30,000 部人形機械人於高風險工作環境

Hyundai Motor Group 宣佈計劃到 2028 年建造一個可擴展系統，每年能夠整合 30,000 台類人機器人，旨在自動化重複的工廠任務。這家南韓汽車製造商在 2026 年的 CES 上發佈了 Atlas 類人機器人的生產版，並於 1 月 5 日的主題演講中介紹了這一計劃。Hyundai 的目標是從傳統的硬件驅動機器人轉向以人工智能為驅動的系統，這是其發展以人為中心的物理人工智能在工廠環境中的更廣泛願景的一部分。通過使用波士頓動力公司的機器人，如 Atlas 和 Spot，加上自身的製造專長，Hyundai 希望創造能夠與人類協作、易於訓練並隨著時間不斷改進的機器人。

Atlas 類人機器人預計將於 2028 年開始從事零件排序任務，隨著安全和質量效益的驗證，將逐漸擴展到更複雜的工作。根據 Hyundai 的官方新聞稿，Atlas 機器人將在 2030 年開始進行組件組裝。未來，這些機器人可能會被部署於涉及重負荷、重複動作和複雜操作的生產現場。該公司表示，這些機器人旨在減輕工人的身體負擔，處理高風險和重複的任務，同時為在工業環境中的更廣泛商業應用奠定基礎。

波士頓動力的產品 Spot、Atlas 和 Stretch 將在幫助 Hyundai 實現與人類協作的目標中發揮關鍵作用。Spot 這款四足機器人已在超過 40 個國家用於檢查、數據收集和安全監控等任務。Stretch 則是一款倉儲機器人，自 2023 年以來已經協助卸貨超過 2,000 萬箱。Atlas 類人機器人擁有 56 種自由度，設計目的是與人類協同工作，處理高風險和重複的任務。根據 Hyundai 的說法，這款機器人能夠舉起高達 110 磅（約 50 公斤）的重物並在 -4°F 至 104°F（約 -20°C 至 40°C）的工業環境中運作。

在 Hyundai 的子公司 Kia Corp，工會去年呼籲成立專門機構以應對 AI 時代潛在的勞工權益挑戰，因為工人對日益增加的自動化表示擔憂。Hyundai Motor 副主席 Jaehoon Chang 在 CES 上承認了這些擔憂，表示儘管自動化將會擴展，但人類工人在維護和訓練機器人方面仍然至關重要，並且將因此創造更多的崗位。

Hyundai 正在多個方面努力加速類人機器人進入工廠的進程。該公司正在創建軟件定義工廠（SDF），以收集大量數據並訓練機器人更新其能力。SDF 將在加速生產方面發揮關鍵作用，使其更加快速、靈活和高效。Hyundai 也在建立機器人元廠應用中心（RMACs），訓練機器人進行舉起、轉動、組裝和解決問題等不同任務。該公司已與 NVIDIA 合作，利用其人工智能計算能力和模擬技術來加速機器人的學習和開發。Hyundai 在 2026 年 CES 上將這一切稱為「以人為中心的自動化」，讓機器人處理危險、勞動密集的任務，而人類則負責訓練、監督和指導。

