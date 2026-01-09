Hyundai Atlas 機器人於美國科技展獲最佳機器人獎

Hyundai Motor Group 的 Atlas 人形機器人於本週在拉斯維加斯的 CES 2026 展會中脫穎而出，獲得全球媒體頒發的最佳機器人獎項。這一榮譽使 Atlas 成為年度消費電子展中最引人注目的科技亮相之一，展會將於星期五結束，並顯示出人形機器人在從演示轉向真正的工業應用方面的信心增強。CNET 作為 CES 的官方合作夥伴，並且隸屬於包括 PCMag、Mashable、ZDNet 和 Lifehacker 等在內的全球媒體集團，於星期四將 Atlas 評選為 CES 2026 的最佳機器人。這款由 Boston Dynamics 開發的機器人，超越了來自美國的 Jackery Solar Mars Bot 及來自中國的 Beatbot RoboTurtle 等入圍者。

CNET 指出，Atlas 的人類行走能力和精緻的工業設計是獲獎的關鍵原因。該媒體強調，這款機器人令人信服地展示了人本人工智能在機器人領域的實用願景，而非僅僅是實驗性概念。在 CES 2026 中，眾多人形機器人中，Boston Dynamics 的 Atlas 脫穎而出，CNET 表示其自然的步態十分吸引眼球，並且該機器人已接近工業化準備，計劃於今年在 Hyundai 的製造廠開始部署。

Atlas 是一款全電動人形機器人，擁有 56 個自由度，這意味著有 56 個獨立可控的關節，能夠實現流暢且類似人類的動作。大多數關節可以完全旋轉，為其在狹小或複雜空間中提供了靈活性。其手部大小與人手相似，並配備了觸覺傳感器，以幫助其精確抓取和操作物體。該機器人可在執行詳細任務的同時，舉起最多 110 磅的負載，並設計為在複雜的工業環境中自主運行，利用先進的傳感器和基於人工智能的學習快速適應新任務。

美國機器人子公司負責人 Robert Playter 表示，獲得 CES 機器人類別的最佳獎項對 Boston Dynamics 來說是巨大的榮譽。Atlas 是我們迄今為止建造的最先進機器人，這一認可彰顯了我們團隊致力於將世界級人形機器人推向市場的決心。

Hyundai 計劃於 2028 年在美國喬治亞州薩瓦納的 Hyundai Motor Group Metaplant America 使用 Atlas，該工廠負責組裝 Ioniq 5 和 Ioniq 9 電動車。初期的工作將集中在低風險任務上，例如排序、序列安排和沿生產線運輸零件。人類監督者將監控早期的部署，通常訓練 Atlas 進行新任務只需一至兩天。到 2030 年，公司預計 Atlas 將承擔更複雜的責任，包括重複性和重載裝配工作。

該汽車製造商正在通過重大投資來支持其人形機器人的雄心。作為 2025 年啟動的 260 億美元資本計劃的一部分，該公司正在美國建設一座新的機器人工廠。該設施預計到 2028 年每年可生產多達 30,000 台機器人。專門的 Robotics Metaplant Application Center 預定於 2026 年開幕，將在機器人進入實際生產環境之前進行測試和訓練。Hyundai 的附屬公司和合作夥伴在其中扮演了關鍵角色。Hyundai Mobis 提供核心部件，Hyundai Glovis 負責物流，NVIDIA 提供模擬工具，而 Google DeepMind 則貢獻了先進的人工智能專業知識。

