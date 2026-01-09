龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
Hyundai Atlas 機器人於美國科技展獲最佳機器人獎
Hyundai Motor Group 的 Atlas 人形機器人於本週在拉斯維加斯的 CES 2026 展會中脫穎而出，獲得全球媒體頒發的最佳機器人獎項。這一榮譽使 Atlas 成為年度消費電子展中最引人注目的科技亮相之一，展會將於星期五結束，並顯示出人形機器人在從演示轉向真正的工業應用方面的信心增強。CNET 作為 CES 的官方合作夥伴，並且隸屬於包括 PCMag、Mashable、ZDNet 和 Lifehacker 等在內的全球媒體集團，於星期四將 Atlas 評選為 CES 2026 的最佳機器人。這款由 Boston Dynamics 開發的機器人，超越了來自美國的 Jackery Solar Mars Bot 及來自中國的 Beatbot RoboTurtle 等入圍者。
CNET 指出，Atlas 的人類行走能力和精緻的工業設計是獲獎的關鍵原因。該媒體強調，這款機器人令人信服地展示了人本人工智能在機器人領域的實用願景，而非僅僅是實驗性概念。在 CES 2026 中，眾多人形機器人中，Boston Dynamics 的 Atlas 脫穎而出，CNET 表示其自然的步態十分吸引眼球，並且該機器人已接近工業化準備，計劃於今年在 Hyundai 的製造廠開始部署。
Atlas 是一款全電動人形機器人，擁有 56 個自由度，這意味著有 56 個獨立可控的關節，能夠實現流暢且類似人類的動作。大多數關節可以完全旋轉，為其在狹小或複雜空間中提供了靈活性。其手部大小與人手相似，並配備了觸覺傳感器，以幫助其精確抓取和操作物體。該機器人可在執行詳細任務的同時，舉起最多 110 磅的負載，並設計為在複雜的工業環境中自主運行，利用先進的傳感器和基於人工智能的學習快速適應新任務。
美國機器人子公司負責人 Robert Playter 表示，獲得 CES 機器人類別的最佳獎項對 Boston Dynamics 來說是巨大的榮譽。Atlas 是我們迄今為止建造的最先進機器人，這一認可彰顯了我們團隊致力於將世界級人形機器人推向市場的決心。
Hyundai 計劃於 2028 年在美國喬治亞州薩瓦納的 Hyundai Motor Group Metaplant America 使用 Atlas，該工廠負責組裝 Ioniq 5 和 Ioniq 9 電動車。初期的工作將集中在低風險任務上，例如排序、序列安排和沿生產線運輸零件。人類監督者將監控早期的部署，通常訓練 Atlas 進行新任務只需一至兩天。到 2030 年，公司預計 Atlas 將承擔更複雜的責任，包括重複性和重載裝配工作。
該汽車製造商正在通過重大投資來支持其人形機器人的雄心。作為 2025 年啟動的 260 億美元資本計劃的一部分，該公司正在美國建設一座新的機器人工廠。該設施預計到 2028 年每年可生產多達 30,000 台機器人。專門的 Robotics Metaplant Application Center 預定於 2026 年開幕，將在機器人進入實際生產環境之前進行測試和訓練。Hyundai 的附屬公司和合作夥伴在其中扮演了關鍵角色。Hyundai Mobis 提供核心部件，Hyundai Glovis 負責物流，NVIDIA 提供模擬工具，而 Google DeepMind 則貢獻了先進的人工智能專業知識。
推薦閱讀
其他人也在看
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 52 分鐘前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 3 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 23 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 20 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《尋秦記》宣萱、郭羡妮、滕麗名，她們吃了秦王的「長生不老藥」嗎？女演員們「入五」的保養秘笈請收藏
誰求誰，春秋都只聽天地號令～不只《尋秦記》主題曲歌詞「誰和誰」、「誰求誰」掀起熱話之外，演中的女演員也成為討論焦點，宣萱、郭羡妮、滕麗名好像吃了秦王一直追求的「長生不老藥」一樣，不懂變老，保養力超強！也許女明星都有特別體質，也來學習一下她們的保養之道吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 21 小時前
大阪通天閣商店街發生火警 冒出大量濃煙 消防車到場撲救｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本大阪市熱門旅遊景點通天閣附近的商店街今（9 日）早發生火警，現場冒出大量濃煙，當局派出消防車撲救。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 1 小時前
日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！Yahoo Style HK ・ 21 分鐘前
對特朗普格陵蘭計畫沉默 分析師：普京期待的是北約自我瓦解
美國總統特朗普聲稱美國必須基於國安理由接管格陵蘭，指控中、俄船隻在北極「到處都是」。中國迅速反駁，但俄羅斯卻異常沉默。據《CNBC》周四 (8 日) 報導，分析師指出，普京樂見北約分裂，因這對俄國是「不戰而勝的大禮」。鉅亨網 ・ 7 小時前