「I人」聽到不用出街會更興奮？內向型人格慢活充電提案：將家居變成「能量回血補給站」

你是那個聽到朋友說「今晚取消，不用出街」會感到狂喜的 MBTI「I 人」（內向型人格）嗎？在充滿刺激與社交壓力的現代社會，內向型人格的能量來源，往往不是外向的社交，而是獨處與安靜。對於他們來說，家居不僅是居住的地方，更是心靈的能量補給站！

如果你也是一位需要透過安靜來慢活充電的「I 人」，以下這些居家哲學與提案，將教你如何將你的家變成一個滋養身心的完美空間。

內向型人格的能量哲學：為什麼在家會更開心？

MBTI 理論指出，「I 人」的能量來源是內在世界。他們在社交活動中雖然表現良好，但會不斷消耗能量，需要獨處來「回血」。因此，當社交活動取消，他們便獲得了寶貴的「回血」時光。

真正的放鬆： 能夠在無需應對外界標準或他人情緒的空間裡，做最真實的自己，對「I 人」來說就是最極致的放鬆。

深層次的思考與整理：獨處的時間讓「I 人」能夠進行深層次的思考、整理雜亂的思緒，這對他們的心理健康至關重要。

（IG@katarinabluu）

「內向型」慢活充電提案：4 大居家療癒術

要讓家真正成為「能量補給站」，需要有意識地打造一個符合內向型需求的空間：

1. 打造「無社交壓力」的角落：專屬Me Time

建議： 設立一個專屬於自己的「 Me Time 角落 」（如閱讀椅、陽台一隅或靜坐區）。這個空間的界線必須明確，連最親密的家人也要學會尊重。

用途：專門用於閱讀、寫作、冥想，或只是單純地放空。這能讓「I 人」有效地進行心靈回血。

（IG@katarinabluu）

2. 善用「五感療癒」：提升居家幸福感

建議： 透過五感來舒緩神經系統。例如，投資 香氛蠟燭 或 擴香器 （嗅覺），播放白噪音或輕音樂（聽覺），使用柔軟的抱枕或毯子（觸覺）。

功效：這些細節能為家裡增添儀式感和療癒氛圍，讓身心感到徹底放鬆。

香氛蠟燭推薦：

Mellow & Spirited Luxuries Trio 清新活潑經典輕巧組合 $550

AESOP Sarashina Aromatique Incense $310

DIPTYQUE Holiday Edition Surprise Miniature Scented Candle Set of Three $440

3. 「斷捨離」與「極簡」美學：整理思緒的開始

建議： 保持家居環境的整潔與簡約。過多的雜物和混亂的佈置會間接消耗「I 人」的認知能量。

功效：對於內向型人格來說，整理空間即是整理思緒。一個乾淨、極簡的家，能讓他們的內心也隨之平靜。

4. 培養「安靜親密」的關係模式：享受不說話的陪伴

（IG@katarinabluu）

「I人」學會珍惜並利用這些慢活充電的時光，將家居變成最強大的能量補給站，讓不只是「I人」，而是各位隨時都能充滿活力地面對外界的挑戰！

