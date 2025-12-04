精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
I人地獄｜熱鬧即地獄！10間E人必收藏熱情慶祝I人生日餐廳 載歌載舞/全場大合唱/搖鈴宣布生日
作為E人的你，想跟I人朋友慶祝生日？生日儀式感當然唔少得！今次就集齊10間熱烈慶祝生日的餐廳，一定令I人超驚喜（嚇？）！
正所謂I人的地獄正是E人的天堂，各位E人是否正在煩惱如何將I人的生日，變成娛樂自己的一部份？今次Yahoo Food搜羅了全港I人生日地獄餐廳(aka.慶祝生日餐廳)，除了可以正正經經食餐美味的生日飯，還可以將I人尷尬的一面成為美好的回憶！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
I人地獄餐廳推介1.海底撈︰全港最熱情慶祝生餐廳 保證成為全場焦點
問到I人地獄餐廳首選，不少朋友首推海底撈！大家都知道海底撈出名服務好，海底撈熱情的慶祝生方式更是比火鍋更有名，雖然香港人出名冷靜，但是香港的海底撈依然不被嚇怕，每當有客人生日時，員工都會專程走到枱邊載歌載舞，更準備好生日帽跟喇叭，部份分店還有不同的生日快樂裝飾，絕對能令I人原地社死！
I人地獄餐廳推介2.鵝頸橋四季火鍋︰全場合唱中式生日歌 Yoasobi都係座上客
一大班人慶祝生日，打邊爐就最方便!曾招待過日本超紅組合Yoasobi的鵝頸橋四季火鍋主打懷舊港式火鍋，環境亦足夠復古，因此慶祝生日亦一樣夠經典，就是餐廳會播中式生日歌，而且餐廳氣氛輕鬆，不少食客都會一起合唱，確保大家都知道壽星仔女生日，老闆更不時會來送啤酒，超有氣氛！
鵝頸橋四季火鍋
地址：銅鑼灣謝斐道414-424號中望商業中心地下1-2號舖（地圖按此）
電話：2553 9718
I人地獄餐廳推介3.大富蠔︰設Live band唱歌 自己上台唱生日歌
如果覺得餐廳員工單唱生日歌未能令I人尷尬到地獄18層？不妨自己上台唱歌！大富蠔以珍寶生蠔為主打的西日Fusion餐廳大富蠔，逢星期五六設有現場Live Band表演，講明可點唱讓客人一展歌喉，大家不妨直接點首歌獻唱給I人朋友，但緊記要有朋友在I人身邊，確保不要讓他逃離現場！
大富蠔
地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 2樓B號舖（地圖按此）
電話：6189 9910
I人地獄餐廳推介4.olé spanish restaurant︰Live band到枱邊唱生日歌
如果想讓I人無處可逃？推介中環的olé spanish restaurant，餐點好吃，更不時邀請Live Band拿起吉他在餐廳內演唱，這時大家可以邀請Live Band到餐枱旁高歌一曲，祝福I人壽星仔女，地獄程度不算太高，適合臉皮非常薄的I人朋友。
olé spanish restaurant
地址：中環雪廠街24-30號順豪商業大廈1樓（地圖按此）
電話：2523 8624
I人地獄餐廳推介5.Chaiwala︰讓I人化身印度王子公主！
讓I人尷尬方法又怎止一種！中環印度餐廳Chaiwala的慶生方法，除了有經典大合唱環節，更會為I人壽星仔女奉上印度王子帽或者女仔頭紗，幫大家用即影即有留但I人老尷一面，非常特別！
Chaiwala
地址：中環雲咸街43-55號余悅禮行地庫（地圖按此）
電話：2362 8988
I人地獄餐廳推介6.Jean-Pierre：中環新開法國菜 超狂生日蠟燭
Jean-Pierre是中環新開的法國菜，近日就被大家熱烈討論，全因餐廳為慶祝客人生日，都會在蛋糕加上煙花蠟燭，店員再大聲歌唱生日歌，成為全場焦點話咁易！餐廳每晚都有多人慶祝生日，相信I人的尷尬感覺不會留太耐。
Jean-Pierre
地址：中環必列者士街9號地舖（地圖按此）
I人地獄餐廳推介7.FRITES Belgium on Tap︰邊拍手邊唱歌
不少餐廳都有慶生活動，但是畢竟要大家眾志城城令到I人尷尬才是皇道，最近一則幫朋友慶生的IG Reels引起不少E人非常興奮，全因FRITES Belgium on Tap (大角咀店)的侍應們都非常落力幫手慶生，一邊拍手一邊叫食客一起唱生日歌，成功將氣氛(尷尬)推到最高點！之後餐廳亦有分享片段表示，每間分店的員工都非常樂意為大家熱情慶祝生日的片段，絕對是E人整蠱I人生日好去處！
I人地獄餐廳推介8.La Vache!︰搖鈴慶祝生日＋法文生日歌
想要些法式風情？不如跟I人到La Vache!，La Vache!的店員會在食蛋糕環節拿出搖鈴大搖特搖，以及唱法文生日歌，以確保全店都知道這是I人的生日飯，儀式感(尷尬)十足，記得拍照留念！
I人地獄餐廳推介9.Lab Eat Restaurant︰指定生日套餐享煙花效果蠟燭+心形桌面
擔心只有唱生日歌的一刻，才會令到I人朋友成為主角？不用擔心！因為只要預訂Lab Eat Restaurant的生日套餐，餐廳就會提前在入座餐桌上幫你準備好花瓣和祝福語！在生日月份去更會送上生日蠟燭、氣球等擺設，保證每位食客經過時都知道I人壽星仔女的生日，讓I人在全程用餐都成為主角！
Lab Eat Restaurant分店：尖沙咀金巴利道、旺角TOP
I人地獄餐廳推介10.海陸空：阿豬媽K-Pop style慶祝生日 激情大唱生日歌
海陸空是韓式食品超市「韓印紅」旗下第1間韓國餐廳，主打韓式鍋物，有網民就分享，在訂餐前，餐廳會先留下壽星名字，然後在上蛋糕時，突然開廣播公開慶生，整間餐廳員工集合到桌上大唱生日歌又歌又舞，送上生日頭飾給壽星還有影相道具，甚至送上了一個小果盤！
海陸空
地址：尖沙咀金馬倫道33號The Cameron地舖（地圖按此）
電話：2543 0093
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 15 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘
昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身 教咬字反遭質疑講廣東話有口音
TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》正熱播中，谷婭溦（Vivian）新加入成為常駐評審，性格直率的她被網民稱為「小辣椒」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 20 小時前
Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚 鑽戒估值超過350萬
【on.cc東網專訊】33歲美國天后Miley Cyrus周一（1日）於洛杉磯與拍拖4年的27歲美國樂隊Liily鼓手Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）世界首映禮，負責創作與演唱主題曲《Dream As O東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如
陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG
林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？
當年《花より男子》那個金毛＋牙籤＋一臉欠揍笑容的西門さん，現在真的40歲了。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍
[NOWnews今日新聞]周杰倫的實境旅遊節目《周遊記3》已在10月開播，而近日有網友在紐西蘭捕捉周杰倫、昆凌一家人，夫妻倆還與兒子一家三口一起搭纜車。據悉，周杰倫其實是在拍攝《周遊記》，一邊工作一邊...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Stray Kids奪MAMA年度專輯淚崩，Felix哭到無氣；認識這隊8人「迷路孩子」爆紅JYP男團
2025 MAMA Awards 圓滿結束，大勢男團 Stray Kids 拿下「年度專輯」的榮譽大賞，8 位成員情緒非常激動，而 Felix 更是轉身淚崩，場面溫暖又感動，一起來認識這隊 JYP 爆紅男團吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！
小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...styletc ・ 1 天前
上海演唱被叫停 大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝
演唱多首動畫《ONE PIECE》歌曲為人熟悉的日本女歌手大槻真希，上月28日在上海演出時，唱到一半被叫停，並被工作人員請落台，引起爭議。已返回日本的她，前日(1日)於社交網留言報平安，直言遺憾是沒能向當天到場支持她的歌迷親口致謝。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前