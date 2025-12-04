I人地獄｜熱鬧即地獄！10間E人必收藏熱情慶祝I人生日餐廳 載歌載舞/全場大合唱/搖鈴宣布生日

正所謂I人的地獄正是E人的天堂，各位E人是否正在煩惱如何將I人的生日，變成娛樂自己的一部份？今次Yahoo Food搜羅了全港I人生日地獄餐廳(aka.慶祝生日餐廳)，除了可以正正經經食餐美味的生日飯，還可以將I人尷尬的一面成為美好的回憶！

I人地獄餐廳推介1.海底撈︰全港最熱情慶祝生餐廳 保證成為全場焦點

問到I人地獄餐廳首選，不少朋友首推海底撈！大家都知道海底撈出名服務好，海底撈熱情的慶祝生方式更是比火鍋更有名，雖然香港人出名冷靜，但是香港的海底撈依然不被嚇怕，每當有客人生日時，員工都會專程走到枱邊載歌載舞，更準備好生日帽跟喇叭，部份分店還有不同的生日快樂裝飾，絕對能令I人原地社死！

在海底撈門口已經掛上生日快樂，歡迎大家前往過生日！

I人地獄餐廳推介2.鵝頸橋四季火鍋︰全場合唱中式生日歌 Yoasobi都係座上客

一大班人慶祝生日，打邊爐就最方便!曾招待過日本超紅組合Yoasobi的鵝頸橋四季火鍋主打懷舊港式火鍋，環境亦足夠復古，因此慶祝生日亦一樣夠經典，就是餐廳會播中式生日歌，而且餐廳氣氛輕鬆，不少食客都會一起合唱，確保大家都知道壽星仔女生日，老闆更不時會來送啤酒，超有氣氛！

鵝頸橋四季火鍋

地址：銅鑼灣謝斐道414-424號中望商業中心地下1-2號舖（地圖按此）

電話：2553 9718

店內氣氛熱鬧，客人都會一起唱生日歌，令I人更焦目。

I人地獄餐廳推介3.大富蠔︰設Live band唱歌 自己上台唱生日歌

如果覺得餐廳員工單唱生日歌未能令I人尷尬到地獄18層？不妨自己上台唱歌！大富蠔以珍寶生蠔為主打的西日Fusion餐廳大富蠔，逢星期五六設有現場Live Band表演，講明可點唱讓客人一展歌喉，大家不妨直接點首歌獻唱給I人朋友，但緊記要有朋友在I人身邊，確保不要讓他逃離現場！

大富蠔

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 2樓B號舖（地圖按此）

電話：6189 9910

勇敢大膽的E人可以自己上台為I人慶祝！（Credit：Openrice）

I人地獄餐廳推介4.olé spanish restaurant︰Live band到枱邊唱生日歌

如果想讓I人無處可逃？推介中環的olé spanish restaurant，餐點好吃，更不時邀請Live Band拿起吉他在餐廳內演唱，這時大家可以邀請Live Band到餐枱旁高歌一曲，祝福I人壽星仔女，地獄程度不算太高，適合臉皮非常薄的I人朋友。

olé spanish restaurant

地址：中環雪廠街24-30號順豪商業大廈1樓（地圖按此）

電話：2523 8624

I人地獄餐廳推介5.Chaiwala︰讓I人化身印度王子公主！

讓I人尷尬方法又怎止一種！中環印度餐廳Chaiwala的慶生方法，除了有經典大合唱環節，更會為I人壽星仔女奉上印度王子帽或者女仔頭紗，幫大家用即影即有留但I人老尷一面，非常特別！

Chaiwala

地址：中環雲咸街43-55號余悅禮行地庫（地圖按此）

電話：2362 8988

大家可以幫手將I人化身印度公主或王子。

I人地獄餐廳推介6.Jean-Pierre：中環新開法國菜 超狂生日蠟燭

Jean-Pierre是中環新開的法國菜，近日就被大家熱烈討論，全因餐廳為慶祝客人生日，都會在蛋糕加上煙花蠟燭，店員再大聲歌唱生日歌，成為全場焦點話咁易！餐廳每晚都有多人慶祝生日，相信I人的尷尬感覺不會留太耐。

Jean-Pierre

地址：中環必列者士街9號地舖（地圖按此）

超浮誇的蠟燭，分分鐘令I人落荒而逃！

I人地獄餐廳推介7.FRITES Belgium on Tap︰邊拍手邊唱歌

不少餐廳都有慶生活動，但是畢竟要大家眾志城城令到I人尷尬才是皇道，最近一則幫朋友慶生的IG Reels引起不少E人非常興奮，全因FRITES Belgium on Tap (大角咀店)的侍應們都非常落力幫手慶生，一邊拍手一邊叫食客一起唱生日歌，成功將氣氛(尷尬)推到最高點！之後餐廳亦有分享片段表示，每間分店的員工都非常樂意為大家熱情慶祝生日的片段，絕對是E人整蠱I人生日好去處！

I人地獄餐廳推介8.La Vache!︰搖鈴慶祝生日＋法文生日歌

想要些法式風情？不如跟I人到La Vache!，La Vache!的店員會在食蛋糕環節拿出搖鈴大搖特搖，以及唱法文生日歌，以確保全店都知道這是I人的生日飯，儀式感(尷尬)十足，記得拍照留念！

I人地獄餐廳推介9.Lab Eat Restaurant︰指定生日套餐享煙花效果蠟燭+心形桌面

擔心只有唱生日歌的一刻，才會令到I人朋友成為主角？不用擔心！因為只要預訂Lab Eat Restaurant的生日套餐，餐廳就會提前在入座餐桌上幫你準備好花瓣和祝福語！在生日月份去更會送上生日蠟燭、氣球等擺設，保證每位食客經過時都知道I人壽星仔女的生日，讓I人在全程用餐都成為主角！

Lab Eat Restaurant分店：尖沙咀金巴利道、旺角TOP

I人地獄餐廳推介10.海陸空：阿豬媽K-Pop style慶祝生日 激情大唱生日歌

海陸空是韓式食品超市「韓印紅」旗下第1間韓國餐廳，主打韓式鍋物，有網民就分享，在訂餐前，餐廳會先留下壽星名字，然後在上蛋糕時，突然開廣播公開慶生，整間餐廳員工集合到桌上大唱生日歌又歌又舞，送上生日頭飾給壽星還有影相道具，甚至送上了一個小果盤！

海陸空

地址：尖沙咀金馬倫道33號The Cameron地舖（地圖按此）

電話：2543 0093

