i-dle成員YUQI首個香港快閃店登場！沙田新城市廣場限定店有大量GIGI周邊 設四大粉絲專屬回饋活動｜Yahoo活動街

YUQI個人單曲《Motivation》發行 香港站驚喜登場

韓國人氣女團 i-dle 成員宋雨琦（YUQI）憑獨特嗓音與舞台魅力深受粉絲喜愛。為慶祝首支個人單曲《Motivation》發行，經紀公司 Cube Entertainment 特別在亞洲七大城市推出主題快閃店。「YUQI 1st Single [Motivation] Pop-up」香港站於即日起至 10 月 7 日於沙田新城市廣場開幕，為本地粉絲帶來一場沉浸式韓流體驗。

GIGI主題裝置 打卡專區必到

i-dle 成員宋雨琦（YUQI）的快閃店以 YUQI 標誌性兔子玩偶 GIGI 為靈感，營造童話般的主題空間，體現她活潑可愛的形象。場內設有專屬拍照區，粉絲可與 GIGI 打卡合影，留下珍貴回憶。同時，限定店將發售多款與單曲相關的獨家商品，讓支持者收藏YUQI個人首發的重要時刻。

粉絲專屬回饋活動 四重驚喜

快閃店特別推出四大粉絲回饋活動：

追蹤 CASTER STAR 小紅書及微博帳號，即可獲得隨機明信片（共兩款）。 單筆購買指定 YUQI 商品滿 HK$299，即送隨機照片卡一張（共六款）。 消費滿 HK$399，即可獲得一次抽獎機會，數量有限，送完即止。 消費滿 HK$99 可獲小紙袋乙個；滿 HK$199 可獲小紙袋乙套。

*單筆訂單金額可重複參與活動，但恕不提供拆單與退貨

*活動二、三可重複參加，活動四不可重複參加

*活動贈品數量有限，送完即止，恕不另行通知

限定周邊商品 GIGI系列＋《Motivation》專屬收藏

現場將發售多個系列周邊，多款設計兼具實用與收藏價值，是粉絲必搶的入手之選。

從團體到個人 YUQI的音樂旅程

YUQI 自 2018 年以 (G) i-dle 成員身份出道，憑作品《LATATA》、《TOMBOY》、《Nxde》及《Queencard》在全球打響名堂。近年她亦積極參與音樂製作，並於 2024 年正式展開個人事業，以「YUQ1」之名持續探索多元音樂風格。這次香港站首個快閃店不僅是新歌宣傳，更是她個人音樂路上的重要里程碑。

YUQI 1st Single [Motivation] 香港站快閃店

日期：2025年9月22日至10月7日

地點：沙田新城市廣場一期一樓西翼

營業時間：

星期一至五：中午12時至下午8時

9月22日至25日、週六、週日及公眾假期：上午11時至下午9時

亮點：GIGI主題裝置、限定商品、專屬打卡區、四重粉絲活動

