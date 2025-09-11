I-DLE人氣女神宋雨琦受封韓國最強髮型範本！水母麻花辮、百變人魚髮、紅兔髮、金髮羊毛燙、玫瑰粉夢幻燙通通很欠學！

（圖／取自宋雨琦IG）

(G)I-DLE中國籍成員宋雨琦不但是舒華的好姊妹，長相甜美中帶點個性更是許多品牌的最愛，最近除了剛被TORY BURCH簽下成為 品牌包袋及鞋履系列代言人外，也被韓國網友評為最強髮型範本，成為2024新一代『髮型行走教科書』，一起來看看宋雨琦的百變髮型！

1.百變人魚黑髮

宋雨琦之前在韓國參加TORY BURCH店上活動時，將她一頭極長髮燙出絕美的人魚捲波浪亮相，整個人展現仙氣非凡的人魚公主氣場，搭配度假風的白色長裙和人字拖讓她有如海底走出來的美人魚！

宋雨琦全身穿戴TORY BURCH和包款，展現美人魚氣質（圖／品牌提供）

2.紅髮兔子造型

宋雨琦Yuqi真不愧是K-POP界的多巴胺少女，之前她在自己SOLO的《YUQ1》專輯中也展現了令人驚豔的精靈古怪紅髮兔子造型，正紅色髮型這樣大膽的色彩也讓她在團隊中氣場更加強烈，一po在社群上也立馬成為焦點，帶動最新一波髮型潮流趨勢！

3.水母麻花辮

許多韓國藝人都綁過的水母麻花辮，宋雨琦也同樣沒放過這樣的時髦造型，搭配一頭紅髮配出的麻花辮，果然是非常俏皮，看似是簡單的麻花辮，在她巧妙的詮釋下，特別在耳朵旁邊打造出較為圓潤的弧度，有如水母般，能修飾臉型，讓臉在鏡頭上更小唷！

4.金髮羊毛燙

除了紅髮，金髮也是宋雨琦的百變色之一，她在(G)I-DLE許多登台表演上，經常以金髮羊毛燙驚艷亮相，除了帶有慵懶的凌亂自然氣質外，小巧的捲度更是超級可愛，金色更能讓膚色變得白皙，整個人更加提亮膚色喔！

（圖／取自宋雨琦IG）

5.粉紅玫瑰夢幻燙

雖然近年來粉紅髮色已經成為流行趨勢，但要像宋雨琦般能打造出既夢幻又強烈的玫瑰粉紅夢幻長髮也真的就她一人，加上她運用美國黑人編髮和小孩最愛的彩色飾品編髮在側面裝飾編出超細的長辮子，更凸顯她的強烈個性，讓粉紅色髮型更加帶有識別度，讓大人小孩都想學！

styletc小編也要提醒你，要染宋雨琦的髮色和編髮，保養頭皮和養髮也非常重要，推薦給你韓國女明星們染後和養髮專用的洗髮和護髮品，讓你染髮後的造型部毛躁更亮麗！

1.呂RYO「強韌蘊髮ROOT:GEN系列」

這是高允貞每天必用的系列，也是專屬女性髮根強健的頭皮清潔產品，能維持豐盈蓬鬆感持續48小時，讓髮際線明顯這件事獲得救贖。

呂RYO「強韌蘊髮ROOT:GEN系列」呂RYO強韌蘊髮洗髮精（女性專用）515ml / 699元、呂RYO強韌蘊髮養護髮膜（女性專用）515ml / 699元 （圖／品牌提供）

2.#職人黑 思波綺髮研修護系列

李聖經最愛的髮品，具有0秒離子修護力，讓損傷頭髮得到平整，「#職人黑 思波綺髮研修護系列」是針對染燙受損的髮質設計，能在短時間給予高效修護滋養。逆轉受損帶來的乾燥與粗糙黯淡的髮質問題，讓你的髮根至髮尾都能閃耀柔順光澤。加上黃金雙重修護技術與內含頂級山茶花精油的黃金修護成分，能補修髮質損傷區，讓髮絲恢復亮澤，再搭配必回購的思波綺金耀瞬護髮膜，持續鎖水撫平毛躁，髮根到髮尾徹底柔順潤澤。同時有髮膜補充包可供選擇，讓你無限回購省荷包無負擔！

（左）思波綺髮研修護洗髮乳490mL/330元；思波綺髮研修護護髮乳490ml/330元。（右）思波綺金耀瞬護髮膜（升級版）180g / 399元；思波綺金耀瞬護髮膜補充包(升級版) 150g / 280元 （圖／品牌提供）

