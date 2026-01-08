I-DLE舒華迎來26歲生日！在頒獎禮霸氣大嗌「我是誰！」的偶像，分享強心臟的生存法則：努力生活，才會有帥氣的未來

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
韓國女團I-DLE成員舒華1月6日迎來26歲生日，團員們齊聚為舒華唱生日歌溫馨慶生。另外，團隊更重現早前於AAA頒獎禮上，舒華大聲喊出「我是誰！」，然後粉絲們回喊「葉舒華」的的經典場面，讓NEVERLAND十分驚喜！
這位來自台灣的韓團成員葉舒華，看似很自信與霸氣的氣場，其實也是受過不少焦慮困惑時刻。舒華在16歲隻身赴韓，從不懂韓文的練習生到現在團員們都叫她Boss Baby，關於這份自信，她曾分享在出道時也很難受，要與其他人競爭會感到痛苦，而且自己的能力也不如預期，所以常感到不安。
「我曾有過躲起來偷偷地哭的時刻，每當想要放棄時，家人的支持是讓我堅持下去的動力。」舒華
當你也困在焦慮或是不安迷失的時期，也許可以聽聽舒華的強心臟想法，「努力生活，才會有帥氣的未來。」身為要面對大眾的偶像，有粉絲愛護的前題下是要愛自己，「因為我認為如果不愛自己，也是無法去愛別人。比起其他人的想法，更重要的是自己的思維與想說的話。我不想迎合別人而改變或委屈自己，因為這裡我就不會快樂了。」
這位自信的Boss Baby也很忠於自己才能在台上發光，而這個轉變是從「放過自己」開始，別困在別人的想法裡，選擇相信自己，與自己和解，這樣生活會更帥氣。
相關文章：31歲Jisoo變身「請吃飯的漂亮姐姐」，生日請粉絲歎海底撈！寵粉「歐妮」分享強大心臟治癒療法：記住人生最重要的還是自己
