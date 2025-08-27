I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛

（圖／舒華IG、品牌提供）

不只在舞台上氣場全開，韓國大勢女團 i-dle成員舒華螢幕外也展現真實親切的風格特質，私服穿搭更是清新又帶感，簡單、自在、還有一點小反差萌。這次分享舒華穿搭造型，讓妳學會怎麼用基本單品穿出風格、時髦不費力，而且一點都不難！

i-dle舒華穿搭風格：全黑西裝外套＋短裙，活潑俏皮

舒華用黑色西裝外套搭配同色百褶短裙，短裙帶來輕盈感、西裝外套增加挺度與帥氣，再踩上一雙復古風運動鞋，瞬間把整體氣質拉得更年輕有活力。穿上SKECHERS復古德訓鞋 Hotshot，有撞色設計，都能讓黑色穿搭變得有層次又不沉悶。

i-dle舒華穿搭風格：運動風外套混搭蕾絲裙，反差感超時髦

黑色運動風夾克搭配白色蓬裙洋裝，舒華這種剛中帶柔的混搭法很值得學。原本可能太甜的洋裝，因為外搭夾克立刻平衡掉甜膩感；白色蕾絲短襪再加上一雙VAR-CITY Y3K休閒鞋，整體像甜酷少女進階版，穿去約會也不會過頭！

i-dle舒華穿搭風格：連帽外套＋灰色短裙，街頭山系混血風

舒華這套是戶外女孩會愛的組合：白色短版連帽外套配上淺灰短裙，色系乾淨清爽不張揚，加上一雙D’LUX PRO山系鞋，既有街頭感又帶點「戶外潮」。整體是那種看似沒特別打扮，其實超懂怎麼搭的風格。

i-dle舒華穿搭風格：短版外套＋短褲，Y3K未來感靠比例

舒華這套以黑色運動風短版外套搭配短褲的造型，看起來簡單，但其實藏著高段位比例技巧。上半身短、下半身露腿，營造腿長錯覺，加上設計感十足的UNO RYZE球鞋，整體瞬間拉長比例不說，還有種酷甜並存的前衛感，很有Y3K的味道！

i-dle舒華穿搭風格：背心＋牛仔短裙＋厚底鞋，元氣女孩的青春制服

白色短版上衣配寶寶藍背心，舒華這套帶點學院運動風減齡穿搭，小面積的彩色單品（如背心）是提亮穿搭的好幫手。再搭一條牛仔短裙、中筒襪和D'LITES厚底老爹鞋，整體配色清爽，層次不多卻不單調，展現親切自然的女孩感。

