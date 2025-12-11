i-dle 2026世界巡迴演唱會香港榜上有名！6月底壓軸登場，認識這隊當紅獨立女子力火辣韓團

i-dle官宣2026世界巡迴演唱會最新日程表，確認香港站榜上有名！香港站強勢上榜，6月27-28日兩連場直擊啟德體育園。巡將從2月首爾揭開序幕，一路席捲台北、曼谷、澳洲、日本，壓軸6月底空降香港。消息一出令NEVERLAND十分期待！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

i-dle是韓國Cube娛樂於2018年5月推出的創作型女子團體，以自製音樂、打破女團刻板印象及強調女性自主聞名。5位成員包括：隊長田小娟、薇娟、Minnie、宋雨琦，以及「忙內」舒華。

廣告 廣告

這隊充滿「獨立女孩」力量的韓國女子偶像團體，除了形象青春火辣，也有著強大的獨立思想，一些偶像的金句，也許能給粉絲力量，去面對真我，活出自己喜愛的模樣。

人生是自己的，活在別人嘴裡是一種很不值得的事，要相信自己的選擇與步調。舒華

焦慮、難過都是正常情緒，有痛苦才知道快樂有多珍貴，接受這些情緒也是成長的一部分。舒華

與其糾結「為什麼會變成這樣」，不如想想「這件事要教會我什麼」，把不順利當成前進的養分。雨琦

人生有很多不如意，但可以把它們變成更努力的動力；不要停止追夢，過去的就讓它過去，還有很多機會可以改變人生。雨琦

Clockenflap 2025如期舉行，陳蕾唱到要哭，以《念》為樂迷打氣：你不是一個人

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Cortis要變「人間巴黎世家」？為Balenciaga代言香水，「Coer」要來搶同款香水了

aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒

Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？