i-dle 2026世界巡迴演唱會香港榜上有名！6月底壓軸登場，認識這隊當紅獨立女子力火辣韓團
i-dle官宣2026世界巡迴演唱會最新日程表，確認香港站榜上有名！香港站強勢上榜，6月27-28日兩連場直擊啟德體育園。巡將從2月首爾揭開序幕，一路席捲台北、曼谷、澳洲、日本，壓軸6月底空降香港。消息一出令NEVERLAND十分期待！
i-dle是韓國Cube娛樂於2018年5月推出的創作型女子團體，以自製音樂、打破女團刻板印象及強調女性自主聞名。5位成員包括：隊長田小娟、薇娟、Minnie、宋雨琦，以及「忙內」舒華。
這隊充滿「獨立女孩」力量的韓國女子偶像團體，除了形象青春火辣，也有著強大的獨立思想，一些偶像的金句，也許能給粉絲力量，去面對真我，活出自己喜愛的模樣。
人生是自己的，活在別人嘴裡是一種很不值得的事，要相信自己的選擇與步調。舒華
焦慮、難過都是正常情緒，有痛苦才知道快樂有多珍貴，接受這些情緒也是成長的一部分。舒華
與其糾結「為什麼會變成這樣」，不如想想「這件事要教會我什麼」，把不順利當成前進的養分。雨琦
人生有很多不如意，但可以把它們變成更努力的動力；不要停止追夢，過去的就讓它過去，還有很多機會可以改變人生。雨琦
