不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
IAEA：烏克蘭核電廠電線修繕展開 確保核安
（法新社維也納18日電） 聯合國國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭札波羅熱核電廠附近落實停火後，電廠外部受損電線得以展開修復工作，這對確保核安至關重要。
札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）自2022年3月被俄羅斯軍隊占領以來，今年9月23日已是第10度斷電，這也是俄國入侵烏克蘭以來，電廠歷時最久的供電中斷。
自莫斯科（Moscow）掌控後，反應爐已全面停機。但核電廠本身仍需要電力來維持冷卻和安全系統運作，以避免災難發生。
國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上發文指出，電廠附近設立停火區後，電廠外部電線的修復工作啟動。
原子能總署表示，烏俄雙方都已經和原子能總署合作，讓這項「複雜的修復計畫」得以展開。「修復外部電線對於核安及核能設施安全至關重要。」
原子能總署隨後表示，修復工作大約要一週時間。
自斷電以來，這座歐洲最大的核電廠便仰賴備用柴油發電機維持冷卻系統運作。原子能總署表示，反應爐依然有效冷卻，目前安全穩定。
札波羅熱核電廠位於第聶伯河（Dnieper）城鎮安赫德 （Enerhodar）附近，靠近前線。在戰爭爆發前，廠內的6座反應爐供應了烏克蘭約1/5電力，如今核反應爐已停機。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 2 小時前
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳偉霆無預兆宣布做爸爸，40歲生日前曬照聲波照片！媽媽是維密天使何穗，多年緋聞對象成為新手父母
陳偉霆毫無預警地分享三張照片，表示和多年的緋聞女友、超模何穗剛成為新手父母，令人非常驚訝！過往二人未曾承認關係，這次突然公佈成為爸媽，可算是一個巨大的震撼彈。同時意味著這位緋聞之王，終於被收服，要步往人生另一階段了。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
網上熱話｜大媽們離奇以環保袋「笠頭」 網民問「準備去老笠？」
街頭上總能遇到各種奇人奇事，有網民近日目擊有幾名「大媽」在街上以環保袋「笠頭」，引起一眾網民猜測所為何事？ 由網民上載至社交平台Threads的圖片可見，幾名「大媽」頭上套著同款的深紫色環保袋，環保袋上寫著「友愛共融」。「大媽」們仲特意在環保袋上開了兩個洞，以露出雙眼方便看路。有另一網民在Facebook上載片段am730 ・ 23 小時前
熱帶氣旋「風神」明日進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一直接發三號風球｜Yahoo
天文台今日（18日）11 時半表示，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港 800 公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 23 小時前
95%→0！黃仁勳：美AI晶片出口管制措施 讓英偉達100%退出了中國
英偉達 (NVDA) 創辦人兼執行長黃仁勳近日現身美國城堡證券參與一場名為「2025 年全球市場未來展望：人工智慧與下一個成長前沿」的對談活動。鉅亨網 ・ 1 天前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本電車「自然談笑」竟成大忌？香港遊客遭罵的電車文化陷阱揭秘！
哎呀，最近香港網友在連登po文，說自己在日本地鐵上跟家人「輕聲聊聊天、看個YouTube」，結果被一個日本大叔衝過來喊「quiet！」，氣到全天心情down，直呼日本人「禮貌退化了」。😂Japhub日本集合 ・ 1 天前
翁虹女兒18歲成年禮曝光！穿絕美公主裙亮相「高顏值超吸睛」 爸媽用心安排惹淚
近日，女星翁虹與丈夫劉冠廷為愛女劉蒔（小水晶）舉辦18歲生日宴，特別選在老宅舉行傳統「及笄禮」，場面典雅莊重，洋溢濃厚的文化氛圍。剛成年的劉蒔身穿青色露肩禮服亮相，氣質清新大方，成為全場焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
爆一爆｜大鴻輝「只信磚頭」一語成讖（Louise）
正當恒生（0011.HK）處理其商業房地產貸款，近日似是「被動式」出貨的大鴻輝，放售位於銅鑼灣東角中心17樓全層寫字樓單位，市值$2.72億。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
恒生私有化｜「滙豐一姐」10.20起接任恒生執董兼行政總裁
滙豐控股(005)近日宣布計劃私有化恒生銀行(011)，震撼市場，並在早前作出人事變動。恒生銀行今日(17日)收市後再宣布，「滙豐一姐」林慧虹將接任為該行執行董事兼行政總裁，並同時將出任該行營運委員會主席及提名委員會成員，上述變更將於下周一(10月20日)起生效。am730 ・ 1 天前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
大敗後即炒 樸斯迪哥高奧上任39日失飯碗
【Now Sports】諾定咸森林於周六英超主場吞車路士3蛋，比賽後10多分鐘後，會方即發表聲明，宣佈辭退領隊樸斯迪哥高奧。now.com 體育 ・ 12 小時前
日本預製菜大受港人歡迎？薩利亞香港業績雙位數激增
正當中國預製菜掀起標籤監管風暴，賣預製菜會令餐廳生意大跌，另邊廂日本預製菜則在香港大受歡迎，有「預製菜之王」之稱的薩利亞（7581.JP），最新公布年度業績亮麗，昨日日股股價單日大升14.7%，翻查業績其香港業務相當強勁，利潤按年大增17.7%，亞洲各分部中表現僅次於新加坡Yahoo財經 ・ 1 天前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】WE嘩大折日 限定2日門市網店全場88折（18/10-19/10）
惠康今個周末進行「WE嘩大折日」，10月18日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿 $168，即享全場88折，全線紅/白餐酒買6支再享85折！而 10月19日（星期日）則為惠康網店限定優惠，於網店買滿$888即享88折，「網購店取」消費滿$168亦享88折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
巨塔之后 ｜ 蔣家旻笑言拍《巨塔之后》「每一幕都是Fashion Show」
《巨塔之后》劇組為突顯角色豪門氣派，在角色造型設計上可謂落足心思。早前宣萱、陳煒、吳若希及劉佩玥先後以不同華麗裝扮登場已引發熱議及好評Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前