iBasso Jr.推出聲音與設計皆優的新耳機「Cookie Ti」！採用高端材質的理想耳機

採用高端級別材質，以卓越的聲音滿足用戶對串流服務、影片/電影觀賞等的理想。

目前正在接受預約，將於 2026年1月16日(五) 開始販售。

採用高端級別材質實現卓越音質，以及美觀、華麗同時具備優異強度的機身，以妥協的構成開發而成，是一款能應對串流、影片、電影等任何需求的耳機。

Basso Jr.官方形象角色「Nico」的美麗包裝設計

此外，標準配備了不易音質劣化且可更換線材的「0.78mm 2pin 5N單結晶銅李茲結構線材」，並支援更換插頭為「4.4mm/3.5mm/USB-C」。

附屬配件包含「可更換調音導管」、「4種類型耳塞」等豐富的自訂項目。

本產品可從以下網站購買。

詳情請參閱Cookie Ti產品頁面。

精心挑選的振膜材質

本產品採用硬度優異的鎂鋁合金，抑制了振膜在再生聲音訊號時原本難以避免的不必要失真所導致對聲音的不良影響。

搭載雙磁路系統

為了確保鎂鋁合金製振膜的驅動性能，優異的磁路系統不可或缺。

因此，透過搭載在過往設計開發中累積的技術「1.6T高磁通密度雙磁路系統」，將振膜的性能發揮到極致。

亥姆霍茲共振雙腔體結構

作為影響音質的內部結構之一，單一腔體可能會產生噪音干擾因素。

本產品採用雙腔體結構，能表現出迅速的瞬態反應、優異的動態以及深厚的低頻。

搭載可更換調音導管 2種類型的聲音風格

2種類型的聲音風格

Cookie Ti的可更換導管準備了鍍金黃銅與不鏽鋼兩種導管，不同材質會產生不同的聲音風格。

可依據音樂類型或內容進行更換，應對任何聲音。

產品概要 Cookie Ti 22,770日圓(含稅) 2026年1月9日(五) 2026年1月16日(五) 10g(單側，不含線材) TC4鈦合金 鎂鋁合金球頂 10mm雙磁路動態驅動單體 0.03mm CCAW 0.78mm 2pin 3.5mm/4.4mm/USB-C 20Hz～22kHz 16Ω 112dB@1kHz ≦0.5％@1kHz 專用線材 、4.4mm插頭、3.5mm插頭、USB-C插頭、導管2種(其中一種已安裝)、耳塞4種、耳機收納盒 、快速入門指南、產品保證書