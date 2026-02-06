ICE兩度秘密遣返巴人 租用特朗普朋友私人飛機 運往約旦河西岸｜Yahoo

以色列《國土報》（Haaretz）刊登照片，以色列安全部隊在特拉維夫國際機場接收一名戴著手銬，從美國被驅逐出境的巴勒斯坦人。（照片：《國土報》）

【Yahoo新聞報道】美國入境及海關執法局（ICE）自美國總統特朗普再次上任後，持續擴大打擊非法移民行動，被揭曾兩度無視正當程序，租用特朗普商人朋友 Gil Dezer的私人飛機，秘密將多名巴勒斯坦男子從美國遣返至被以色列佔領的約旦河西岸，估計往返航班的成本為40萬至50萬美元（約 312 萬至 390 萬元）。人權組織批評，當局組建不透明的驅逐系統，無視程序、拆散家庭，「且沒有任何問責機制」。

「他們像對待動物一樣把我們丟在路邊」

據英國《衛報》，8 名巴勒斯坦男子今年 1 月 21 日遭遣返，手腳被鎖鏈鎖上，身穿單薄監獄服，塑膠袋裝著少量個人物品，由豪華私人飛機運送到約旦河西岸一個檢查站被留下，顯得不知所措。

其中一名被遣返者為 24 歲的 Maher Awad，他原籍約旦河西岸，但已在美國生活近 10 年，在密歇根州與女友有一名剛出生 4 個月的兒子，惟因被拘留而從未見過孩子。Awad表示，在飛機上被強制束縛，手腕被拷於腹部，必須低頭才能進食，其後由持槍人員將他們押送至附近村莊的檢查站，「他們像對待動物一樣把我們丟在路邊」。

另一名被遣返的是 47 歲雜貨店職員 Sameer Isam Aziz Zeidan，他在 2000 年代初移居美國，與妻子及 5 名子女定居於路易斯安那州，因刑事紀錄未能更新綠卡，逾一年前被 ICE 拘捕。

Gil Dezer為特朗普長期捐款人

用於運送他們的飛機由佛羅里達州房地產富商Gil Dezer擁有，機身印有Dezer 家族公司標誌，由ICE透過佛羅里達州公司 Journey Aviation 租用。Gil Dezer 是特朗普的長期商業夥伴及捐款人，二人相識 20 多年，曾互相出席對方的婚禮，私交甚篤。

這架私人飛機從亞利桑那州，經新澤西州、愛爾蘭及保加利亞，中途三次停站加油，最終抵達以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）。據 ICE 過往參考資料，包機每小時費用可高達 7,000 美元至 26,000 美元，業界則估計，往返以色列的航程花費約 40萬至50萬美元（約 312 萬至 390 萬元）。

人權組織：公然無視正當程

調查發現，相關遣返航班是美國政府一項秘密行動，旨在將被 ICE 逮捕的巴勒斯坦人遣返回約旦河西岸。隨後在 2 月 1 日，同一架飛機再次被用於運送另一批被遣返者。

人權組織 Human Rights First 指，該飛機自去年 10 月起曾參與至少四次遣返航班行動，目的地包括肯尼亞、利比里亞、幾內亞及斯威士蘭。Human Rights First表示，該私人飛機是「一個不透明系統」的一部分，促成大規模驅逐行動，「公然無視正當程序，拆散家庭，並且沒有任何問責機制」。

Gil Dezer 以電郵回覆《衛報》指，飛機由另一間公司承租，他對乘客名單或飛行目的並不清楚，「我唯一被告知的就是使用日期。」

美國國土安全部回應時指，若法官裁定非法居留者無權留在美國，當局就會將其驅逐。以色列外交部及監獄管理局則未有回應。

來源：the Guardian