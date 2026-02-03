ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

【Now新聞台】巴士強制佩戴安全帶新法例實施六日煞停，本台翻查相關的立法會會議片段，發現運輸及物流局與運輸署有不同的說法，而早於2022年政府諮詢立法會時，已提及有關規定只適用於新登記巴士。 安全帶新例實施不足一周就煞停。2026年1月30日，運輸及物流局局長陳美寶：「法律條文在草擬時技術不足，以致未能夠完全反映我們的立法原意，我都要承認是不理想。」到底技術上有何不足？一起聽聽運輸及物流局官員審議附屬法例時如何解釋。2025年9月18日，運輸及物流局副秘書長麥震宇：「我們會將強制安裝及佩用安全帶的規定，擴展至所有新登記的公共交通工具和商用車，包括巴士，生效日期是訂在2026年1月25日。」緊接著麥震宇解說的運輸署總工程師說法都一樣，連投影片都寫明2026年1月25日或之後新登記的車輛才適用，但另一名運輸署代表就有不同說法。2025年9月18日，運輸署助理署長區家傑：「明年1月25日開始，當乘客登上公共交通工具見到座位有安全帶，他就有責任為了自身安全都需要佩戴安全帶。」到底哪個說法才算是「立法原意」？再回帶至2022年7月，聽聽政府諮詢交通事務委員會時的解釋。2022年7月15日，運輸及

now.com 新聞 ・ 1 天前