ICE 執法之亂｜明州 10 歲女童被扣留近一個月後獲釋 拘留中心爆麻疹疫情︱Yahoo

女童伊利沙伯（Elizabeth Zuna Caisaguano）

【Yahoo 新聞報道】美國明尼蘇達州一名 10 歲女童在被美國移民及海關執法局（ICE）扣留近一個月後，已於 2 月 3 日晚上獲釋，並與母親離開德州迪利（Dilley）的家庭移民拘留中心。校方表示，兩人目前身處德州一個收容設施，稍後將返回明尼蘇達州，與女童父親團聚。

綜合外媒報道，獲釋女童為伊利沙伯（Elizabeth Zuna Caisaguano），就讀於明尼亞波利斯郊區哥倫比亞高地（Columbia Heights）學區。校方指出，伊利沙伯與母親於 1 月 6 日在前往上學途中被聯邦人員帶走，是該學區在特朗普政府加強移民執法行動期間，被 ICE 扣留的 5 名學生之一。該家庭來自厄瓜多爾，目前正循庇護程序申請，案件仍在審理中。

拘留中心爆發麻疹

校方及家屬代表透露，伊利沙伯與母親獲釋後，已轉往德州一處收容所暫住。早前，拘留中心所在的迪利被證實出現麻疹爆發，引發外界對中心內數百名被扣留兒童健康狀況的關注。校方表示，伊利沙伯曾出現類似流感的症狀，其母親亦曾出現皮膚過敏反應，但仍未接受完整醫療評估。

廣告 廣告

伊利沙伯就讀小學的校長秘書 Carolina Gutierrez 表示，得知學生即將重返校園感到非常高興，亦形容事件令人鬆一口氣。她指出，校方將繼續為仍被扣留的家庭發聲，協助他們早日回家。她憶述，拘捕當日伊利沙伯曾致電父親，並充當家人之間的翻譯，向父親轉述探員稱會把她送到學校。父親其後趕到學校等候多時，但女兒始終未有出現，當日稍後才得悉母女已被送往德州。

校方指，父親在學校等候期間情緒崩潰，長時間在車內痛哭。Gutierrez 亦指，伊利沙伯被送往德州時一度以為會被遣返厄瓜多爾，感到前途盡失。她稱，女童夢想成為醫生，曾向父親表示希望回家及重返校園。校方表示，事件對學生及家庭造成長遠心理影響，部分學生對每日能否再見到同學感到不安。

美國聯邦法官 Fred Biery 早前亦下令釋放另一名同樣被扣留的 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）。

伊利沙伯一家循合法途徑申請庇護

案件由美國聯邦法官 Fred Biery 負責審理。該法官早前亦曾下令釋放另一名同樣被扣留的 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）。Fred Biery 日前頒令，暫停轉移或遣返伊利沙伯及其母親，並要求政府在 5 日內回應釋放申請。家庭代表律師表示，母女翌日即獲釋，情況令人意外。

代表該家庭的律師指，伊利沙伯一家一直依照規定循合法途徑申請庇護，案件仍在上訴階段，不應被扣留。他認為，事件對兒童造成極大心理創傷，並批評家庭拘留政策本身並不恰當。

國土安全部：未能安排其他成人照顧伊利沙伯

美國國土安全部回應事件時表示，人員在拘捕伊利沙伯母親後，曾容許她致電安排女童交由其他成人照顧，但未能成功，因此決定讓母女一同被扣留，以保障女童福祉。惟校方及家屬反駁，指女童父親當時已準備接走女兒，並質疑官方說法與實際情況不符。

DHS 亦提到，伊利沙伯母親面臨「最終遣返令」，但代表律師反駁指，雖然早前有法官拒絕庇護申請，但家屬已及時提出上訴，案件仍未有最終裁決。