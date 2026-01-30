ICE 執法之亂｜5 歲男童遭扣押精神狀態堪憂 殘疾兒病逝父親申奔喪遭拒｜Yahoo

焦點

獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎

【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州一名 5 歲男童 Liam Ramos上周與父親一同被移民海關執法局（ICE）帶走，被扣押德州拘留中心。眾議員 Joaquin Castro 周三（28 日）時探訪父子二人後表示，Liam 出現嗜睡及食欲不振情況，與平時「判若兩人」，Castro 對 Liam 的精神狀態表示擔憂，要求當局將其釋放。

「他一直問帽子和背包去哪裡了」

Liam Ramos 被捕時戴着藍色兔子帽、揹蜘蛛俠背囊，照片在網上廣傳，眾議員 Joaquin Castro 表示，男童「一直問照片裡的那頂帽子和背包去哪裡了」，估計有關物件已被沒收，「他說他想念同學和家人，想回學校」。

目前Liam的母親懷有 4 個月身孕，在兒子被帶走後曾緊急入院，男童的父親十分憂慮。Castro 表示，要求當局盡快釋放 Liam，「我要求釋放他，並告訴他，他的家人、學校和國家多麼愛他，都在為他祈禱。」

拘留中心被指缺乏食物 當局否認

男童父親的法律代表指，男童父親來自厄瓜多爾，雖然被定義為「非法移民」，但他一直遵守法律程序申請庇護，並無犯罪紀錄，聯邦法官已於周一（26 日）頒令，在訴訟期間暫緩這對父子的遣返程序。

眾議員Castro形容拘留中心環境惡劣，扣押人士的活動受到高度管制，且缺乏妥善醫療護理及食物；另一名眾議員Jasmine Crockett表示，曾接觸該扣押中心其他幾名幼童，多名母親均對子女出現抑鬱狀況感到憂慮。

國土安全部否認拘留中心環境惡劣的說法，並稱絕不會拒絕為扣押人士提供醫療服務。

兒病逝父親無法奔喪 律師批無人性

另外，近日另一宗涉及 ICE 執法案件引發關注，一名父親 Maher Tarabishi 被扣押期間，其殘疾兒子不幸病逝。Maher Tarabishi長年擔任兒子唯一照顧者，卻因未能獲准奔喪，無法送別的兒子。

Maher Tarabishi（右）與兒子Wael Tarabishi（左）。（圖片：freemahertarabishi IG）
Maher Tarabishi（右）與兒子Wael Tarabishi（左）。（圖片：freemahertarabishi IG）

Tarabishi 於1994 年從科威特抵達美國，於 2006 年接獲遣返令，但因需照顧殘疾兒子，多年來獲准留美並定期報到。他去年 10 月在達拉斯進行例行移民報到時被扣押，其 30 歲兒子Wael Tarabishi 患有罕見龐貝氏症（Pompe disease），家屬指，自從其父親被扣押後，Wael 健康狀況迅速惡化，並於 1 月 23 日離世。律師與家屬多次申請讓其父親暫時獲釋，但申請最終遭拒，律師表示極度失望，「反映那些掌權者缺乏人性（lack of humanity），令人痛心。」

