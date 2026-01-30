ICE 執法之亂｜5 歲男童遭扣押精神狀態堪憂 殘疾兒病逝父親申奔喪遭拒｜Yahoo

眾議員 Joaquin Castro 周三（28 日）時探訪Liam父子（圖片：X）

【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州一名 5 歲男童 Liam Ramos上周與父親一同被移民海關執法局（ICE）帶走，被扣押德州拘留中心。眾議員 Joaquin Castro 周三（28 日）時探訪父子二人後表示，Liam 出現嗜睡及食欲不振情況，與平時「判若兩人」，Castro 對 Liam 的精神狀態表示擔憂，要求當局將其釋放。

「他一直問帽子和背包去哪裡了」

Liam Ramos 被捕時戴着藍色兔子帽、揹蜘蛛俠背囊，照片在網上廣傳，眾議員 Joaquin Castro 表示，男童「一直問照片裡的那頂帽子和背包去哪裡了」，估計有關物件已被沒收，「他說他想念同學和家人，想回學校」。

廣告 廣告

Liam Ramos 被捕時戴着藍色兔子帽、揹蜘蛛俠背囊

目前Liam的母親懷有 4 個月身孕，在兒子被帶走後曾緊急入院，男童的父親十分憂慮。Castro 表示，要求當局盡快釋放 Liam，「我要求釋放他，並告訴他，他的家人、學校和國家多麼愛他，都在為他祈禱。」

拘留中心被指缺乏食物 當局否認

男童父親的法律代表指，男童父親來自厄瓜多爾，雖然被定義為「非法移民」，但他一直遵守法律程序申請庇護，並無犯罪紀錄，聯邦法官已於周一（26 日）頒令，在訴訟期間暫緩這對父子的遣返程序。

眾議員Castro形容拘留中心環境惡劣，扣押人士的活動受到高度管制，且缺乏妥善醫療護理及食物；另一名眾議員Jasmine Crockett表示，曾接觸該扣押中心其他幾名幼童，多名母親均對子女出現抑鬱狀況感到憂慮。

國土安全部否認拘留中心環境惡劣的說法，並稱絕不會拒絕為扣押人士提供醫療服務。

兒病逝父親無法奔喪 律師批無人性

另外，近日另一宗涉及 ICE 執法案件引發關注，一名父親 Maher Tarabishi 被扣押期間，其殘疾兒子不幸病逝。Maher Tarabishi長年擔任兒子唯一照顧者，卻因未能獲准奔喪，無法送別的兒子。

Maher Tarabishi（右）與兒子Wael Tarabishi（左）。（圖片：freemahertarabishi IG）

Tarabishi 於1994 年從科威特抵達美國，於 2006 年接獲遣返令，但因需照顧殘疾兒子，多年來獲准留美並定期報到。他去年 10 月在達拉斯進行例行移民報到時被扣押，其 30 歲兒子Wael Tarabishi 患有罕見龐貝氏症（Pompe disease），家屬指，自從其父親被扣押後，Wael 健康狀況迅速惡化，並於 1 月 23 日離世。律師與家屬多次申請讓其父親暫時獲釋，但申請最終遭拒，律師表示極度失望，「反映那些掌權者缺乏人性（lack of humanity），令人痛心。」

來源：CNN、CNN