ICE 拘 5 歲男童與父親 法官下令釋放父子二人 批政府為達遣返人數目標漠視人性︱Yahoo

一名探員將拉莫斯從車內帶走。

【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）早前與父親一同被移民海關執法局（ICE）帶走，被扣押德州拘留中心。聯邦法官今日（1 日）下令要求釋放二人，並嚴詞批評有關拘留行動，形容是因「不受約束權力的陰險貪慾（the perfidious lust for unbridled power）」所驅使。

綜合外媒報道，拉莫斯早前在明尼阿波利斯住所外被移民人員帶走，相關照片顯示，男童當時戴着藍色兔子造型帽子，背着蜘蛛俠背包，事件引起全國關注。男童父親阿里亞斯（Adrian Alexander Conejo Arias）同樣被拘留。

在社會輿論壓力下，移民部門表示行動並非針對兒童，而是針對男童父親，並指對方在執法人員接觸時「遺下」兒子。不過，相關說法未有平息外界爭議。

5 歲男童拉莫斯。

法官斥「令兒童承受創傷亦在所不惜」

美國地方法官 Fred Biery 早前批准家屬律師提出的緊急申請，下令政府人員須於 2 月 3 日前釋放父子二人。法官表示，案件源於政府為達到每日遣返人數目標，而作出欠缺考慮、執行失當的行動，「即使因此令兒童承受創傷亦在所不惜」。他指出，美國移民體系內的遣返行動，應以更有秩序及更具人道精神的政策處理。

Fred Biery 又形容，部分人對權力的追逐及伴隨而來的殘酷行為「毫無界限，亦缺乏基本人性」，並直指今次拘留行動正是相關心態的體現。

父子 2024 年已申請庇護

代表家庭的律師表示，男童與父親一直被扣押於德州聖安東尼奧一間拘留中心，稱父子二人於 2024 年自厄瓜多爾抵達美國申請庇護，並一直遵循既定移民程序。

眾議員 Joaquin Castro 早前探訪父子二人後表示，拉莫斯出現嗜睡及食欲不振情況，與平時「判若兩人」，Castro 對拉莫斯的精神狀態表示擔憂，要求當局將其釋放。