Ice Cream & Cookie 慶祝一周年！推出獨特新加坡鹹蛋黃及喇沙雪糕

當新加坡的經典味道遇上香港人對雪糕的熱愛，會碰撞出什麼火花？The Ice Cream & Cookie Co.為慶祝來港一周年，破天荒推出兩款顛覆想像的創新口味——鹹蛋黃與喇沙雪糕，將東南亞最具代表性的風味，轉化成令人驚喜的甜品體驗。

這個創意來源絕非憑空想像，而是源自創辦人 Natasha Chiam 在 Instagram 上大受歡迎的「Will It Ice Cream」系列。鹹蛋黃和喇沙兩集影片累積超過三十萬次觀看，無數粉絲留言要求商品化，如今這個願望終於在香港實現！

從鹹蛋黃到喇沙的味覺冒險

鹹蛋黃雪糕將傳統粵菜精髓重新演繹，先將鹹蛋黃蒸熟與鮮奶混合至滑順質感，創造出甜中帶鹹的獨特層次。最精彩的是表面點綴——從新加坡帶回的香脆穀物，配上咖喱葉與牛油炒至金黃，一口咬下既有奶香又有香料的複雜風味。

喇沙雪糕則是更大膽的嘗試，將濃郁香辣的喇沙湯底轉化為冰涼甜品。製作過程使用南薑、薑黃、檸檬草、喇沙葉和乾蝦調製自家叻沙醬，以奶油椰漿為基底融合所有香料，最後撒上糖椰片——這種新年才常見的傳統小食，與喇沙的搭配出人意表地和諧。









YATA的新冰淇淋：奢華、亞洲風味與初戀般的美味

Ice Cream & Cookie Co. 在YATA增添更多驚喜。除了軟雪糕、暖曲奇配特色軟雪糕、餅乾和手工雪糕蛋糕外，顧客現在還可以享用一系列優質雪糕創作 — 用心製作，選用高品質食材，並融入亞洲靈感。從有趣的混合到經典美味，這6種口味旨在驚喜和滿足大家：草莓益力多雪糕、黑巧克力、北海道雲呢拿、泰式奶茶麻糬、茉莉白巧克力以及焦糖脆脆。





Ice Cream & Cookie Co.

地址：香港上環歌賦街 18 號地下



