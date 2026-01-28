IET 首屆「數碼孿生及應用國際會議」假香港理工大學圓滿舉行 彰顯數碼孿生技術的變革力量

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 英國工程技術學會（The Institution of Engineering and Technology, IET）首屆「數碼孿生及應用國際會議」（International Conference on Digital Twins and Applications, DTA APAC 2026）已於2026年1月10日至12日假香港理工大學圓滿舉行。會議由 IET 主辦，並由香港理工大學及浙江大學協辦，贏合科技贊助，匯聚來自16個國家的逾150位數碼孿生專家，就工程系統、人工智能（AI）、基於模擬的優化、物聯網（IoT）、建造、製造、物流及能源等範疇的新興研究與實際應用進行分享和交流。



與會者出席了70多場技術報告，並參與於香港建造學院九龍灣院校「未來建造中心」舉行的半天技術考察。是次會議雲集多位學術泰斗，包括孫優賢院士、Lorenz Biegler 院士及 Asoke K. Nandi 院士，他們就數碼孿生技術的未來發展分享了深刻見解。



香港理工大學工程學院院長文効忠教授在開幕式致辭，他表示：「非常高興見到來自世界各地的眾多與會者齊聚一堂，在此共同探索迅速發展的數碼孿生及其應用領域。數碼孿生正深刻改變我們理解、設計及管理複雜系統的方式，涵蓋由製造業、智慧城市，以至醫療、運輸、能源等多個層面。它們體現了實體世界與數碼世界的深度融合，亦展現了數據驅動創新的精神，而這種精神正重塑我們的社會與經濟。」



在 DTA APAC 2026 大會期間，演講嘉賓從政策、學界及業界多個角度重點介紹了最新發展。中華人民共和國香港特別行政區政府發展局項目策略及管控處處長羅國權先生發表主題演講，闡述推動香港建造及資產管理綜合數位生態系統的相關政策。卡內基美隆大學的 Lorenz Biegler 院士則介紹了結合數碼孿生的信任區域過濾（Trust Region Filter）策略，在基於模擬的優化方面取得的學術突破。中國三峽大學校長黃豔教授以及戴爾科技集團的 PK Gupta 帶來的主題演講，進一步探討了數碼孿生在服務社會經濟發展方面的新模式，以及數碼孿生技術的演進。



大會聯合主席、浙江大學求是特聘教授王文海在會議期間提到：「在我的團隊，我們堅持'理論服務實踐'：創辦優穩（UWNTEK），推動技術落地；研發多領域平臺 NGM，支援建模、模擬、控制與全生命週期管理；致力讓數字孿生從實驗室走向工廠、物流與智慧基礎設施，真正創造價值。同時，我們創辦了期刊《數字孿生與應用》（DTA），創刊一年半即被 EI Compendex 收錄，這是對全球研究活力的有力印證。」



作為重要國際論壇，IET首屆數碼孿生及應用國際會議匯聚了來自政府、學術界和企業界代表的最新政策、前沿研究與工業應用。



大會聯合主席、香港理工大學工業及系統工程學系智慧製造講席教授兼先進製造研究院院長黃國全表示：「我謹代表組委會，向 IET、浙江大學以及所有贊助機構和委員會成員致以衷心感謝，感謝大家為本次大會成功舉辦所付出的巨大努力，以及始終如一的堅定支持。」



