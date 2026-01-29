IF椰青水馬年限定版登場！全港超市有售 寓意「馬上有好椰」送禮自用都合適

還有不夠一個月就到農曆新年，大家開始辦年貨未？今年除了買傳統糖果餅乾，不如幫雪櫃加點「清新」氣息。深受大家喜愛的泰國IF 100%椰青水，最近推出「馬年限定版」包裝。鮮紅與金色的設計充滿節慶氛圍，瓶身還有威風凜凜的奔馬圖案，拿去拜年或者放在家中招呼親友，寓意「馬上有好椰（好事）」，意頭十足！

清爽無添加 新年大餐的「最強搭檔」

新年期間餐餐大魚大肉，又煎蘿蔔糕又炸蛋散，好容易食到喉嚨痛又油膩感十足。IF椰青水就適合這個時候喝。每一口都是優質椰青的原汁原味，無添加糖分、無防腐劑、零脂肪，入口清甜。馬年限定包裝已經陸續登陸全港各大超市、便利店及網店。由於是季節限定，賣完就未必會補貨。如果你想在新一年求個好寓意，或者單純想在新年期間選擇健康點的飲品，記得下次行超市見到要快手入貨，一齊感受這份「馬上有好椰」的喜悅！

新年打邊爐夜很適合喝椰青水！（圖片來源：getty images）

