iFixit 拆解確認 Trump Phone 實為 HTC 貼牌機

iFixit 近日與 NBC 合作，取得 Trump Phone 手機與 HTC U24 Pro 進行拆解與比對，結果證實兩款手機幾乎完全相同，僅存在極少數細微差異。這項發現與先前外界猜測吻合，顯示 Trump 手機實際上就是 HTC U24 Pro 的換標版本。

拆解比對確認高度相似

iFixit 先後對兩部手機進行 CT 掃描、完全拆解，甚至將 HTC U24 Pro 的主板裝入 Trump 手機機殼中，組合成一台功能完整的裝置，從而確認兩者在設計與功能上完全一致。除了外觀特徵如獨特機殼、耳機孔與 microSD 卡槽相同外，內部佈局也幾乎一模一樣。

廣告 廣告

https://youtu.be/XHpP5otFv4M

細微差異與供應鏈變動

兩款手機仍有些許不同：Trump 手機的閃光燈位置略微移動、揚聲器開孔經過調整，而晶片封裝雖然規格相同，但供應商分別為 Micron（Trump 手機）與 SK Hynix（HTC）。最明顯的差異在於電池：Trump 手機的電池容量略大，產地為菲律賓而非中國，但僅支援較慢的 30W 充電。

HTC 否認參與設計製造

HTC 先前向傳媒表示「未為第三方設計或製造手機」，但未透露 U24 Pro 的生產細節。考慮到 HTC 在 2017 年已將多數智慧型手機業務出售給 Google，外界推測 U24 Pro 實際由一家 ODM 廠商設計生產，而 Trump Mobile 則向同一廠商訂購貼牌版本。此外，U24 Pro 在中國製造，Trump 手機的產地目前仍不明。