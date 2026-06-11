iFixit 拆解確認 Trump Phone 實為 HTC 貼牌機
iFixit 近日與 NBC 合作，取得 Trump Phone 手機與 HTC U24 Pro 進行拆解與比對，結果證實兩款手機幾乎完全相同，僅存在極少數細微差異。這項發現與先前外界猜測吻合，顯示 Trump 手機實際上就是 HTC U24 Pro 的換標版本。
拆解比對確認高度相似
iFixit 先後對兩部手機進行 CT 掃描、完全拆解，甚至將 HTC U24 Pro 的主板裝入 Trump 手機機殼中，組合成一台功能完整的裝置，從而確認兩者在設計與功能上完全一致。除了外觀特徵如獨特機殼、耳機孔與 microSD 卡槽相同外，內部佈局也幾乎一模一樣。
https://youtu.be/XHpP5otFv4M
細微差異與供應鏈變動
兩款手機仍有些許不同：Trump 手機的閃光燈位置略微移動、揚聲器開孔經過調整，而晶片封裝雖然規格相同，但供應商分別為 Micron（Trump 手機）與 SK Hynix（HTC）。最明顯的差異在於電池：Trump 手機的電池容量略大，產地為菲律賓而非中國，但僅支援較慢的 30W 充電。
HTC 否認參與設計製造
HTC 先前向傳媒表示「未為第三方設計或製造手機」，但未透露 U24 Pro 的生產細節。考慮到 HTC 在 2017 年已將多數智慧型手機業務出售給 Google，外界推測 U24 Pro 實際由一家 ODM 廠商設計生產，而 Trump Mobile 則向同一廠商訂購貼牌版本。此外，U24 Pro 在中國製造，Trump 手機的產地目前仍不明。
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里昂發表研究報告指，據報中國政府計劃在未來五年內投資2萬億元人民幣建設數據中心，並獲得中國移動(00941.HK)和中國電信(00728.HK)的支持，相信這是導致阿里-W(09988.HK)股價回調的原因。 該行指出，這或會引發市場對算力將走向商品化的擔憂。然而，該行認為阿里的競爭優勢在於模型即服務(MaaS)和應用層面，而非僅僅是基礎設施即服務(IaaS)，而這正是中移動和中電信無法涉及的競爭領域。 對於部分投資者或質疑阿里的管理文化在AI時代是否具備競爭力。該行認為，大型企業在進軍新領域時，通常面臨著更具挑戰性的組織架構和文化，但同時也擁有強大的資本和資源優勢。阿里的高層管理團隊已展現出爭取更多AI市場份額的決心。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊
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「ONE STANLEY」2號洋房以2.68億元售出 呎價約5.66萬元雙破頂
<匯港通訊> 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示：「位於 ONE STANLEY 最前排『ASTA AVENUE』的臨海2號洋房，剛透過招標形式以成交價2.68億港元售出，實用呎價高達約5.6636萬港元，成交價及呎價雙雙創項目本年度新高。鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今已售出47伙，總成交金額接近50億港元。「ONE STANLEY」預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而中小型單位升幅則介乎13%至17%，因此集團決定即日起調高 「ONE STANLEY」部分單位的內部指引價，並預計有機會於9月份再度提升內部指引價。 （BC)#建灝地產 #ONE STANLEY
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
亞太股市全線暴漲，韓股飆升8%觸發熔斷！日股大漲4%，港股三大指數齊升逾1%
Investing.com -周五，6月12日，美伊有望達成協議，亞太股市強勁反彈！韓國KOSPI指數飆升逾8%，KOSPI200指數期貨上升5%後，韓國交易所啟動KOSPI熔斷機制，程式交易暫停5分鐘。日經225指數盤中大升4%，臺灣加權指數升超2%，港股三大指數集體升超1%。
【評測】SanDisk Extreme Fit USB-C 隨身碟實測 筆電 / iPad容量擴充神器
大家在購買 MacBook 或 iPad 時，通常都會遇到一個「世紀難題」：升級原廠容量真的太貴了。如果不想掛著一顆笨重的外接硬碟，這款號稱「全球最小的 1TB USB-C 隨身碟」SanDisk Extreme Fit 或許能吸引到你。 不過先要說明，這款隨身碟的 1TB 版本在香港市售價約為 HK$1,6xx，稱不上是便宜的產品。花這筆錢換取「極致輕巧」，究竟實用性如何？我們立刻來試試。 外型設計：極致迷你當作內建硬碟也可以 一拿上手，第一感覺就是「真的太小了」！SanDisk Extreme Fit 的重量僅有 3 克，長度只有 18.5 毫米。插在 MacBook 或輕薄筆電上，露在外部的部分極少，完全不會干擾到旁邊的 Type-C 連接埠。 小編到手的是512GB版本。 這種設計最大的價值在於作為「Leave-in」儲存裝置——也就是長插不拔，直接當作電腦的延伸容量。平時放入電腦包也不需要特地將其拔出，幾乎能讓你忘記它的存在。不過稍顯不足的是，為了將體積縮減到極致，它採用了塑膠外殼，且省略了防塵蓋與 LED 讀寫指示燈。如果您習慣將隨身碟拔出並隨意放入包包中，就要小心接口卡灰
陳茂波：SpaceX上市禁中港投資者認購 損美國利益
<匯港通訊> 即將上市、全球歷來最大型新股美國太空探索公司SpaceX，禁止香港及內地投資者參與新股認購。財政司司長陳茂波在一個峰會表示，這舉動將損害美國利益，美國之前限制內地公司在美上市，最終有關公司轉而來港上市，反令香港受益，強調香港應專注做好自己的事，改善上市制度、提升流動性、捍衛聲譽。陳茂波指，上海和深圳有大量估值吸引的優質科技公司，香港正通過引導主權基金和長期資金，共同投資未來產業，包括硬科技、健康科技和生命科學項目。他指，本港經濟動能持續強勁，目前排隊上市的企業超過400間，亦正與南韓、中東及東盟等地交易所探討更多雙重上市安排，資產財富管理資金流入強勁，去年各類基金淨流入超過4000億美元。 (ST)
中國智能生活家電生產商追覓科技據悉考慮最快明年在香港IPO
【彭博】-- 知情人士稱透露，中國智能生活家電生產商追覓科技正在考慮最快明年在香港IPO。因相關消息尚未公開而不願具名的知情人士稱，追覓科技正在與顧問合作，潛在股票發行規模可能達到數億美元。知情人士稱，相關討論仍在進行中，發行規模和時間等細節可能會有變化。追覓科技的代表沒有回應置評請求。彭博新聞社2024年曾報導，追覓科技曾考慮在美國IPO。追覓科技在2021年的C輪融資中籌集36億元人民幣，由華興新經濟基金和CPE源峰領投，其他投資方包括陷入困境的房地產開發商碧桂園旗下一個部門。該公司的產品包括掃地機器人、割草機器人和泳池清潔機器人，以及空氣淨化器和美發造型器等生活家電。，據其網站介紹，成立於2017年的追覓科技目前擁有逾4,000家門店。原文標題Robot Appliance Maker Dreame Tech Is Said to Mull Hong Kong IPOMore stories like this are available on bloomberg.
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為
歐盟尋求重置對華貿易關係之際 德國總理默茨呼籲完善「工具箱」
【彭博】-- 在歐盟權衡對中國採取更強硬貿易措施之際，德國總理弗里德里希·默茨表示，歐盟需要應對貿易「扭曲」。默茨雖未明確點名北京，但表示，下周將在布魯塞爾舉行會議的歐盟領導人將討論如何更好完善貿易領域的「工具箱」；歐盟擬重塑與中國的貿易關係。默茨周四在6月18日至19日峰會前於柏林對議員表示：「當其他國家不遵守共同規則時，我們不能也不會袖手旁觀。我們正保護自身利益和經濟，抵禦其他國家貿易做法造成的競爭扭曲。」面對對華3600億歐元（4150億美元）的貿易逆差，歐盟近來愈發批評北京未能進一步開放經濟，也未處理受補貼產品流入其市場的問題。北京還限制出口歐洲企業所需的關鍵材料，例如半導體和稀土礦物。原文標題Merz Calls for Stronger Trade Tools as EU Seeks Reset With ChinaMore stories like this are available on bloomberg.
植耀輝：跌市須控制注碼 恒指繼續捱打
耀才證券研究部總監植耀輝稱，面對環球股市回落，投資者近期心情應該相當麻麻，尤其是AI相關概念股持續遭到拋售，年初至今累積回報大幅縮水，高追者被綁更是不好受。筆者推介股亦遭到重挫，部分年初爆升股轉跌之餘更屢創新低。面對此種跌跌不休之困局，投資者亦只可以好好控制注碼，若對持股感到無力的話忍痛止蝕亦須勇於面對，始終「留得青山在」，待市況轉趨明朗或氣氛有所改善後再出擊。 但從另一角度看今次調整，某程度上亦未必是壞事，畢竟個別股份(美股)升幅以倍數計，出現回調其實是必然發生；而且部分投資者似乎已開始有點不理性─還記得黃總對Marvell(MRVL.US)市值的評論嗎?他一句「下一家萬億美元公司」，便令Marvell當日一度急升30%!由此可見市場的確變得有點瘋狂。筆者重申對AI及相關股份發展依然充滿信心，但同時亦不忘投資風險─只期望回報卻忽視虧損之潛在可能。所以今次調整就當是一盤冷水令大家清醒一點吧！ 相對美股近日之波動，港股表現無疑更令投資者失望。恒指經歷七連跌(累跌達1,789點)後已回落至24,200點水平。由於缺乏利好憧憬，恒指近期頻頻處於捱打狀態，而這種「跟跌不跟升」之情況亦相當打擊入
首岸第4期兩房首期不足70萬！｜坐擁35九龍城名校網！ 精選向南海景M室及三房A室全面睇
由恒地牽頭發展、位於紅磡庇利街1號的首岸第4期即將展開首輪銷售。該項目隸屬小學35校網及九龍城中學校網。發展商早前先後推出兩張價單，首批及次批單位的折實均呎分別為21,301元及21,439元。由於次批涵蓋較多高層單位，撇除樓層景觀等因素後，整體定價與早前推出的期數相若，實際屬原價推售。因應項目將於本周日（14日）發售80伙，下文將綜合各戶型的分佈、景觀特點及按揭供款預算，供準買家按自身需要去選擇合適單位。閱讀更多：首岸第4期連推90伙 折實均呎21,301至21,439元｜同柱單位呎價微升0.58% 屬原價推售首岸3期加推78伙原價推售｜折實均呎23,151元｜同柱呎價最多貴0.77%首岸第4期第5座提供264伙 91%為兩房戶首岸第4期屬於整個發展項目的第5座，樓高27層，合共提供264伙，預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期大約14個月。單位涵蓋兩至三房戶，實用面積介乎338至585平方呎。當中兩房戶佔全盤約91%，合共240伙，實用面積由338至469平方呎不等，主要分佈於B至H室及J至M室。餘下9%的單位全屬三房戶，合共24伙，實用面積劃一為585平方呎，全數設於A室。
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今年內量產！SK海力士V10 NAND採375層堆疊設計 「鉬取代鎢」有望助力性能提升
全球 NAND Flash 技術競賽再掀新高潮，外電最新報導指出，SK 海力士已完成下一代 V10 系列 375 層 3D NAND 閃存生產驗證，正推進產線轉換，目標 2026 年透過現有工廠升級實現大規模量產，挑戰三星電子在超高堆疊技術的領先地位。 韓媒《THE ELEC》
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Nvidia亦早已擴展至GPU以外領域，提供多款相關產品及服務；不過，一種芯片一直非Nvidia的「傳統主場」，那就是中央處理器（CPU）——這個市場長年由Intel（INTC）及Advanced Micro Devices（AMD）主導。如果由Nvidia決定，這個局面或許很快改變；它是否剛向兩大CPU巨頭下了「將軍」的一棋？