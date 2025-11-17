IG必追蹤香港男飛魚何甄陶！破紀錄奪全運金牌突破時刻

28歲的香港游泳代表何甄陶（Ian Ho）在2025年全運會男子50米自由泳決賽中創造歷史，以21.71秒的成績奪得金牌，打破自己保持的香港紀錄，更成為首位站上全運會游泳頒獎台最高位置的香港男泳將！這面金牌是繼何詩蓓的兩面金牌後，香港游泳隊在今屆全運會的第三金，也是何甄陶個人首面全運會金牌。陽光帥氣的他，不時在個人IG分享日常，作為香港男飛魚的他更擁有健壯身材，男女fans都為之瘋狂！

從美國回流的游泳之路

何甄陶在美國出生長大，父母均為香港人。他從五歲起在弗吉尼亞州黑堡開始接觸游泳運動，並於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀碩士課程。2018年，他選擇大學碩士休學，從美國回流香港，開始代表香港隊參加比賽。2019年加入香港游泳代表隊後，何甄陶專注於短距離自由泳項目，並屢次刷新香港紀錄。

奧運A標第一人的里程碑

何甄陶的游泳生涯充滿突破性時刻。2021年6月，他在香港長池游泳計時賽中游出21.97秒，刷新香港紀錄並達到東京奧運A標，成為繼張乾文、王敏超、李啟淦、方力申、符泳及謝旻樹後，香港男子泳手第七人征戰奧運，更是首位達A標的香港男飛魚。2023年4月，他再次以21.86秒打破香港紀錄並達巴黎奧運A標，連續兩屆進軍奧運會，在亞洲泳手中僅次於日本的鹽浦慎理及中國的余賀新。

超強表現！21.71秒率先觸池贏得金牌

2022年杭州亞運，何甄陶在50米自由泳決賽以第二名觸池，僅以0.15秒之差敗於刷新亞運紀錄的韓國泳手池裕燦，奪得銀牌。這是他游泳生涯中的首面國際大賽獎牌，也是香港隊相隔25年再次有男泳將取得亞運個人項目獎牌。2024年，何甄陶於環地中海游泳系列賽法國站摘得男子50米自由泳銅牌，並在摩納哥站以22.1秒的成績奪冠。​

在2025年全運會男子50米自由泳決賽中，何甄陶在第5線出戰，面對包括100米自由泳金牌得主潘展樂在內的強手。他在一眾好手中脫穎而出，以21.71秒率先觸池贏得金牌，較亞軍遼寧陳昊快0.46秒。賽後他表示：「我這年紀仍能突破很鼓舞」，並坦言「非常開心，這是我個人最好的成績，我也沒想到」。何甄陶透露全運會後會休息並專注學業，下一個目標是亞運會，作為fans的你絕對要大力支持！